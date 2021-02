Protagonista de "Get Out" revela que no fue invitado a la premier mundial de la película: "Esa es la industria"

A pesar de haber sido el protagonizaste del exitoso filme de terror psicológico "Get Out", el actor principal, Daniel Kaluuya señaló que no fue invitado al estreno mundial del filme en el Festival de Cine de Sundance el 2017.

Kaluuya fue invitado al show de Graham Norton para promocionar su nueva película "Judas y el Mesías Negro", que también está protagonizada por su compañero de "Get Out", Lakeith Stanfield. En el momento del estreno de "Get Out", Kaluuya estaba filmando "Black Panther" y el actor se aseguró de que su agenda no interfiriera con su posible asistencia al estreno. Sin embargo, sus esfuerzos fueron innecesarios ya que no fue llamado para asistir.

Kaluuya le dijo a Norton: "No me invitaron. En el estreno mundial de Sundance, estaba en Atlanta porque estaba filmando 'Black Panther'. Estaba relajado, aclaré mi agenda. Yo estaba como, 'Realmente quiero hacerlo'. Y luego simplemente no recibí la invitación, No me invitaron. Así que estaba en mi cama, alguien me envió un mensaje de texto, 'está muy bien', y yo dije, 'está bien, eso es genial. '"

Luego Kaluuya señaló: "Esa es la industria, Graham". Kaluuya dijo que nunca lo había mencionado desde el desaire porque no quería que le hiciera preguntas, y agregó que no "quería estar en un lugar donde no te sientes querido".

Si bien Kaluuya no asistió al estreno, no parece haber resentimiento entre él y el guionista y director de "Get Out" Jordan Peele ya que protagoniza la próxima película de el junto a Keke Palmer.

Kaluuya y Peele aparecieron juntos en muchos otros estrenos y eventos de alfombra roja durante la temporada de estrenos y premiaciones por "Get Out", incluidos los Premios de la Academia, donde Peele ganó el mejor guion original por la película.

Kaluuya también fue nominado a mejor actor, y el papel resultó ser un gran éxito para el actor junto con el gran éxito que fue "Black Panther". Kaluuya ha protagonizado proyectos aclamados por la crítica como "Widows", "Queen & Slim" de Steve McQueen y su nueva película "Judas y el Mesías Negro".

La película sigue a Kaluuya como el presidente del partido Pantera Negra, Fred Hampton, en la década de 1960 y la traición de Hampton por parte del informante del FBI William O'Neal (Stanfield).