Los grandes títulos de Five Nights at Freddy's a días del estreno de la franquicia en cines

El próximo jueves 26 de octubre se estrenará en cines de Chile y Latinoamérica la película de la popular franquicia de videojuegos “Five Nights at Freddy’s”, que tendrá el mismo nombre del primer videojuego y fue dirigida por Emma Tammi, cineasta norteamericana con experiencia en el mundo de los filmes de terror con The Wind (El Viento) en 2019 y Blood Moon (2021), entre otras.

Es en ese contexto que en RedGol te traemos un listado con los principales juegos de esta franquicia de terror, para que conozcas un poco más de sus títulos y así vayas al cine preparado para lo que se viene.

Actualmente hay más de diez títulos de esta franquicia lanzados a las diferentes plataformas de videojuegos, siendo Steam, la principal tienda de títulos de esta saga, no obstante, también se encuentra disponible en las store de PlayStation, XBOX, Microsoft, Epic Games y Nintendo Switch, entre otras.

Five Nights at Freddy’s (2014)

Primera edición de la franquicia FNAF, este juego fue desarrollado y publicado por Scott Cawthon y está ambientado en un ficticio restaurante llamado Freddy Fazbear’s Pizza. El juego consiste en que un guardia de seguridad nocturno debe defenderse del constante ataque de defectuosos personajes animatrónicos del establecimiento.

Actualmente se encuentra en Steam a un precio de $2.400. Además, está disponible para Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5 y Xbox One.

Five Nights at Freddy’s 2 (2014)

Segunda edición de esta saga y que fue lanzado a finales del 2024. Considerado como una precuela del anterior, ya que cronológicamente los hechos se producen antes que la primera versión.

Fue lanzado para Microsoft, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Actualmente puedes encontrarlo en Steam por $3.800.

Five Nights at Freddy’s 3 (2015)

Tercera parte de la franquicia y que cronológicamente se produce 30 años después que la primera entrega de FNAF.

Se encuentra disponible para las plataformas de PC mediante Windows, móviles con Android e iOS y Nintendo Siwtch, PlayStation 4 y Xbox One.

En Steamen tanto puedes encontrarlo a un precio de $3.800.

Five Nights at Freddy’s 4 (2015)

Cuarta entrega de esta franquicia y que cronológicamente, se establece antes de los acontecimientos del segundo juego , actuando como una precuela de la misma.

Fue lanzado originalmente para Microsoft Windows, Android e iOs, para posteriormente, en 2019 lanzarse en Nintendo Siwtch, PlayStation 4 y Xbox One.

Actualmente puedes encontrar esta versión en Steam a un precio de $3.800.

Five Nights at Freddy’s: Sister Location (2016)

Lanzado originalmente en 2016 para Steam, 2017 para móviles Android e iOs, la quinta entrega de Five Nights at Freddy’s fue la primera en ser lanzada en la nueva generación de consolas, Xbox Series y PlayStation 5.

La versión para Steam aún se encuentra disponible a un precio de $3.800.

Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator (2017)

Este título cronológicamente, se establece después de los acontecimientos del tercer juego y la jugabilidad cambia a un pay-to-play, donde el jugador debe gastar dinero para adquirir funciones para su restaurante en un juego de simulación económica.

Sexta entrega de la franquicia y que fue lanzada en 2017 para Windows, para posteriormente ser lanzada en dispositivos móviles y consolas en 2019 y 2021 respectivamente.

Puedes encontrar esta versión en Steam a un precio de $3.800.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted (2019)

Séptima entrega de FNAF y que cronológicamente, se establece después de los acontecimientos del sexto juego.

Además, este título cuenta con una versión para realidad virtual que puede ser usada en cascos de Oculus Rift y HTC Vive en Microsoft Windows y PlayStation VR en PlayStation 4.

Este título lo encuentras disponible en Microsoft Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Oculus Rift S, Oculus Quest, Android e iOS.

Actualmente puedes encontrarlo en Steam por un precio de $11.500.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (2021)

Es una nueva entrega principal de la serie Five Nights at Freddy’s, la octava de la saga de principal y la decimotercera global, sus acontecimientos ocurren después de Five Nights at Freddy’s: Help Wanted.

Lo puedes encontrar Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now y Nintendo Switch.

Actualmente puedes encontrar esta versión en Steam por un precio de $14.900.

La saga de Five Nights at Freddy’s continua y a finales del 2023 lanzará Five Nights at Freddy´s Help Wanted 2, novena entrega de la saga principal y que se espera que esté disponible para las principales plataformas.

Además, hay otras entregas de este universo, aunque asumen un rol más de spin off, se tratan de Five Nights at Freddy’s World (2016), Freddy in Space 2 (2019) y Five Nights At Freddy’s: Security Breach Fury’s Rage (2021).