¿Cuándo estrenan And Just Like That 2? Conoce qué día sale la serie en HBO Max

Ya no queda nada para el estreno de And Just Like That 2, la secuela de Sex And The City vuelve a las pantallas del sitio streaming para sorprender a sus fanáticos con grandes historias de este icónico grupo de amigas. Conoce cuándo se estrena a continuación.

¿Cuándo se estrena And Just Like That 2 en HBO Max?

El 22 de junio se estrena la segunda temporada en el sitio streaming.

Tras el éxito de la serie, la plataforma decidió renovar la producción para todos los seguidores de las películas y serie Sex and The City.

El regreso de un personaje

La producción confirmó que uno de los queridos personajes de Sex and the City vuelve en la segunda temporada de “And Just Like That” lo que tiene emocionado a los fanáticos.

Adivinen quién es: se trata de Samantha. Si la extrañaste en la primera temporada de esta secuela, en este segundo ciclo te sentirás muy feliz al ver a la icónica mujer con las destacadas frases de su personaje.

Según reporta Variety, Kim Cattrall quién interpreta a Samantha Jones en la serie, filmó una escena en la que su personaje mantiene una conversación por teléfono con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Sin duda que, será esto muy emocionante para los seguidores de la serie, debido a que la actriz en 2016 había anunciado públicamente que no volvería a interpretar a la atrevida publicista, lo que finalmente desencadenó que no apareciera en la nueva temporada.