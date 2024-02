Lollapalooza Chile anuncia los horarios de las tres jornadas: varios cambios vs el 2023

A un poco más de dos semanas de que comience la nueva edición, Lollapalooza Chile ha revelado los horarios para todos los espectáculos del viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo en el Parque Cerrillos.

El esperado evento en donde grandes figuras de la música nacional e internacional se presentarán en uno de los Festivales más importantes del mundo, anunció cual es la programación diaria y en que escenario se presentará cada uno de los artistas confirmados para la nueva edición.

Asimismo, se reveló que nuevos artistas se suman al evento, mientras que una importante baja debió suspender su participación.

¿Cuál es el horario de Lollapalooza 2024?

A diferencia del 2023 en donde Billie Ellish cerró la primera jornada cerca de las 23:00 horas, en esta edición será distinto, en donde el headliner del día, Feid se presentará más temprano, a las 20.45 horas.

Sin embargo, a la noche siguiente, la presentación de este año de Chencho Corleone terminará a las 23:30, media hora después de la edición 2023, en donde Drake finalizó a las 23:00.

El artista colombiano Feid encabezará el cartel de LollaCL el viernes, presentándose a las 20:45 en el escenario Costanera Center, el mismo que contará durante la jornada con actuaciones de Thirty Seconds to Mars, Jessie Reyez y más.

En la jornada de apertura del festival, Limp Bizkit actuará en el escenario Banco de Chile a las 19:45, con nombres destacados como Machuca, Gale, Dayglow y Hozier desfilando desde las 12:30 horas.

Este 2024, Lollapalooza Chile ofrecerá aún más música a sus fanáticos. Por ello, los cierres de las jornadas del viernes y sábado estarán a cargo de Meduza y Chencho Corleone, quienes mantendrán la fiesta tras los impresionantes shows de los artistas principales.

Cerrando el Alternative Stage, se presentarán King Gizzard & the Lizard Wizard, antes El Mató a un Policía Motorizado, Pierce The Veil, entre otros.

En Perry’s Stage, Zhu será el encargado del cierre antes de Dombresky, Overmono, Akriila, entre otros.

El festival también contará con Los Pericos, Diamante Eléctrico y Ximena Sariñana en el escenario Lotus, mientras que para la familia en Kidzapalooza TIKITIKLIP, estarán Los Pulentos, Guaypes Club y más.

El sábado 16, Blink-182 y su esperada presentación tendrán lugar a las 21:00 en el escenario Costanera Center, donde actuarán previamente Tronic, Fletcher y The Offspring desde las 13:15 hasta las 18:30.

Para la segunda jornada, Arcade Fire se presentará a las 19:30 en el escenario Banco de Chile, que también contará con Fran Valenzuela, Monsieur Periné y Verito Aspirilla. Además, The Blaze, Movimiento Original, Cami y José Madero estarán en el escenario Lotus, Mombasa y De Tu Cuna A Tu Tumba en el Kidzapalooza, y Francisco Victoria y Andrés Nusser en Lotus, entre otros nombres.

Para los amantes de la música electrónica, Diplo cerrará la jornada en el Perry’s Stage a las 21:45, acompañado de Dom Dolla, MK y Sky Rompiendo.

El cierre del festival estará a cargo de la ganadora del Grammy, SZA, quien subirá al Costanera Center a las 21:45 para concluir esta extraordinaria edición a las 23:00. Phoenix, Jere Klein, Denise Rosenthal y Los Mesoneros animarán la tarde en el mismo escenario.

En paralelo, The Driver Era cerrará el Alternative Stage y Above & Beyond el Perry’s Stage.

El domingo 17, el espectacular pop de Sam Smith cerrará el escenario Banco de Chile a las 20:15, en una jornada que también contará con el regreso de Jungle, además de Grupo Frontera.

Omar Apollo y Nothing But Thieves se presentarán para el cierre en el escenario Alternative, mientras que Tiimmy Trumpet y Loud Luxury lo harán en el Perry’s Stage. Congreso, Yami Safdie en Lotus, sumados al excepcional cartel que presenta Lollapalooza Chile 2024.

Revisa los horarios a continuación

Una nueva baja y la llegada de nuevos artistas

Se informa que, debido a razones de salud y ajenas a la producción, Catupecu Machu no se presentará en Lollapalooza Chile 2024. En su reemplazo, estará la banda nacional Glup!, ícono del pop nacional. También se sumará Estoy bien, la banda sensación del post hardcore nacional, y DJ Who, con más de 20 años en el mundo de la música.

Al igual que el año pasado, Lollapalooza Chile abrirá nuevamente el escenario Lotus para una banda de la comuna de Cerrillos. En esta ocasión, los elegidos son Kinmakirú, ganadores de “Artista local para Lollapalooza”, quienes se presentarán el próximo domingo 17 a las 12:45 horas.