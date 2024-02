Lollapalooza Chile está a pocas semanas de comenzar su nueva edición en donde grandes estrellas de la música nacional e internacional se tomarán los distintos escenarios distribuidos en el Parque Cerrillos el próximo 15, 16 y 17 de marzo.

Sin embargo, la jornada de este martes la organización reveló que cuatro artistas se bajaron del evento musical por distintos motivos.

“Informamos que por razones ajenas a la producción Jaden, Dove Cameron, Las Ligas Menores y Rina Sawayama han cancelado sus presentaciones agendadas en Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil”, señaló la producción a través de sus redes sociales, revelando también quienes son los artistas que tomarán su lugar en uno de los festivales de música más importantes del mundo.

¿Cómo quedó el line up de Lollapalooza Chile 2024?

Tras la inesperada baja de los artistas, BB Trickz, José Madero y Jessie Reyez confirmaron su participación en el festival musical. Así quedó el lineup del evento.

Jesse Reyez, se presentará el viernes 15 de marzo, día donde estaba agendada la presentación de Rina Sawayama, mientras que BB Trickz subirá al escenario el sábado 16 de marzo, al igual que José Madero. Ese día estaba agendada el show de Jaden.

Dove Cameron y Las Ligas Menores estaban agendados para participar en el evento musical el último día del evento, es decir, el domingo 17 de marzo.

¿Cuáles son los headliners de Lollapalooza Chile 2024?

Los artistas que encabezan la cartelera de este año son:

Blink-182, la reconocida banda que no pudo presentarse en 2023, confirmó su participación en la nueva edición. Los miembros originales son Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker. La banda se destaca por su estilo pop punk y punk rock, y entre sus éxitos se encuentran canciones como “All the Small Things”, “What’s My Age Again?”, “I Miss You” y “First Date”.

Sam Smith: cantante británico reconocido por su extraordinaria voz y música que abarca los géneros pop y soul. Entre sus éxitos destacan canciones como “Stay with Me”, “I’m Not the Only One” y “Too Good at Goodbyes”. Ha recibido múltiples premios Grammy y es elogiado por sus interpretaciones emocionales y potentes.

SZA: Nombre artístico de Solána Imani Rowe. Es una cantante y compositora estadounidense especializada en R&B y neo soul. Logró reconocimiento con su álbum debut “Ctrl” en 2017, el cual recibió elogios de la crítica. La música de SZA frecuentemente aborda temas relacionados con el empoderamiento y las relaciones.

Arcade Fire: Influyente banda de indie rock originaria de Canadá. Formada en 2001, la banda ha ganado reconocimiento por sus emocionales y expansivas composiciones. Algunos de sus éxitos incluyen canciones como “Wake Up”, “Reflektor”, “The Suburbs” y “Everything Now”.

Limp Bizkit: Conocida por su fusión de rock, rap y metal, la banda ha producido éxitos como “Break Stuff”, “Nookie” y “Rollin’“. Surgió en la década de 1990 y se destacó en la escena nu metal, ganando gran popularidad en ese periodo.