A pocas semanas de que se realice el Lollapalooza Chile 2024 la historia vuelve a repetirse: cuatro artistas se bajaron del evento a última hora. Se trata de Jaden, Dove Cameron, Las Ligas Menores y Rina Sawayama, quienes tampoco asistirán a los eventos de Argentina y Brasil.

Para compensar estas bajas, la organización del evento anunció que se suman tres nuevos cantantes: José Madero, BB Trickz y Jessie Reyez. Esta última es el nombre que más destaca tras una reconocida trayectoria internacional.

¿Quién es Jessie Reyez? La nueva artista del Lollapalooza 2024

Jessie Reyez es una cantante y compositora canadiense de 32 años . Esta artista describe su música como una mezcla de hip-hop, soul y rap y cuenta con colaboraciones con destacados artistas internacionales.

Dentro de ellos se encuentran Eminem, Lewis Capaldi, Karol G, Carlos Vives, Reik, Normani o Calvin Harris. Entre sus temas más destacados se encuentran Promises (con Sam Smith), I´m Not Here To Make Friends, Figures, Jeans, entre otros.

La artista de ascendencia colombiana ha conseguido bastante éxito en el último tiempo luego de comenzar su carrera en 2014, en la que ha alcanzado importantes logros. Fue la ganadora del Premio Juno 2018 en la categoría de artista revelación y ese mismo año estuvo nominada en la 62ª edición de los Premios Grammy como mejor “álbum urbano contemporáneo”.

El complicado comienzo de Jessie Reyez en la música

Jessie Reyez tenía claro desde pequeña que quería dedicarse a la música, por ello es que cuando se graduó del colegio decidió no ir a la universidad. Reyez se fue a vivir a Florida, en donde trabajó como mesera y tocando música en la playa.

El inicio de su carrera lo consiguió en 2014 (a los 23 años) cuando volvió a Toronto después de que fue aceptada en el programa The Remix Project’s Academy of Recording Arts.

A partir de ahí Reyez lanzó un sencillo conjunto con King Louie titulado Living in the Sky. Luego publicó sus temas Shutter Island y Figures. Este último se estrenó en el canal de radio Beats 1 y llegó al puesto 74 en la lista de hits Billboard Canadian Hot 100.

Luego realizó diferentes colaboraciones con varios artistas hasta que recién en 2020 lanzó su primer álbum llamado Before Love Came To kill Us. Luego sacó otro disco llamado YESSIE y en la actualidad es una artista consolidada lista para llegar al Lollapalooza.

¿Cuándo es el Lollapalooza 2024? Entradas y line up del evento en Chile

El Lollapalooza Chile 2024 será el 15, 16 y 17 de marzo y podrás comprar tus entradas ingresando AQUÍ.

Recuerda el pase general por un día con la preventa está a $168.000 y por los tres días te cobran $347.000.

Con los cambios de artistas, puedes revisar el line up confirmado hasta ahora ingresando a este ENLACE.