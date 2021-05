Dove Cameron revela que estaba asustada tras anunciar su bisexualidad: "Sentí que no me aceptarían"

La estrella de Disney y actual protagonista del live action de "Las Chicas Superpoderosas", Dove Cameron, habló sobre su decisión de anunciar su bisexualidad y explicó por qué en un comienzo dudo en compartir la noticia con sus seguidores.

En una entrevista para la revista Gay Times, la protagonista de "Descendientes" señaló que "nunca me confundí acerca de quién era. Sentí que no me aceptarían y tenía esta extraña narrativa de que la gente no me creería".

Asimismo, reveló que a través de su música era sincera sobre lo que sentía sin decirlo explícitamente. Sobre eso indicó que para el videoclip de su tema "We Belong" ella solciitó que las parejas que aparecían en el registro no sólo fueran parejas heterosexuales.

“Cuando salió la canción, todos tuvieron la idea de que la canción era un gran himno LGBTQ + y me encontré en esta posición en la que todos pensaban que era queerbaiting. Fui a Instagram Live y dije: 'Chicos, realmente necesitaba explicarles algo. Quizás no lo he dicho, pero soy súper raro. Esto es algo que quiero representar a través de mi música porque es lo que soy ". señaló la protagonista de la serie de Disney Liv y Maddie.

La interprete de Mal en la saga Descendants señaló que: "Espero que ayude, por eso salí del armario. Se sintió como algo de lo que nunca podría hablar. Siento que la industria ha cambiado mucho en términos de tener espacio para que las personas con plataformas sean humanas y no sean separadas".

"Estaba realmente nerviosa por salir del armario, y un día, lo dejé porque me estaba comportando como alguien que estaba fuera y me di cuenta de que no. Cuando eres quien eres, asumes que la gente ve eso y luego te das cuenta, 'No, tengo que salir, de lo contrario la gente no lo sabrá'".