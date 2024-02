Lollapalooza 2024 anuncia cuatro importantes bajas pero suma nuevos artistas al line up

¿Se repite la historia? A solo semanas de la realización de una nueva edición de Lollapalooza Chile es que el evento anuncia cambios en su lineup. Y es que la organización del festival sorprendió a los fanáticos con cambios en su cartel de este año.

Cuatro importantes bajas se toman el evento que se realizará el fin de semana del 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos y que reunirá a grandes bandas durante tres días llenos de música.

Es importante mencionar que esto es algo que puede pasar y es que el año pasado semanas antes de su realización vimos cómo se bajaron bandas importantes del cartel siendo una de ellas Blink-182 quienes este año vuelven a saldar su deuda con el público chileno.

Cuatro importantes bajas

Con un comunicado bastante corto, Lollapalooza Chile anunció que Jaden, Dove Cameron, Las Ligas Menores y Rina Sawayama cancelaron sus presentaciones tanto en Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil.

El hijo de Will Smith, al igual que su hermana Willow el año pasado, no se presentará en el Lolla de este año. Mismo caso que ocurre con la ex chica Disney Dove Cameron que muchos esperaban ver en vivo durante una de las jornadas del festival.

¡Tenemos reemplazos!

Afortunadamente para los fanáticos ya hay reemplazos para estas bajas de última hora del evento. Y es que Jessie Reyez, José Madero y BB Trickz se suman al evento con presentaciones el 15 y 16 de marzo en el Lollapalooza.

Estos son las únicas adiciones al evento, por el momento, en Chile para así suplir las cuatro bajas que se anunciaron durante estos últimos minutos.

Es importante mencionar que Reyez tiene colaboraciones con artistas como Sam Smith, Eminem e incluso Normani por tanto su llegada al país hace emoción en los fanáticos de la artista que pueden adquirir sus entradas en la página de Ticketmaster.