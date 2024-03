Lollapalooza Chile 2024 terminó recientemente su edición 2024, en donde reconocidos artistas nacionales e internacionales estuvieron presente en el festival que se realizó en el parque Cerrillos, los días 15, 16 y 17 de marzo.

Miles de asistentes concurrieron al mega evento que tuvo en el escenario a artistas como Blink-182, The Offsprings, Limp Bizkit, SZA, Denise Rosenthal, Nicole, Fran Valenzuela, Sam Smith, The Driver Era, Arcade Fire, Thirty Seconds to Mars, Meduza, Zhu, Diplo, The Blaze, Phoenix, Jungle, Chencho Corleone y Feid, entre otros.

Por lo mismo, muchos se preguntan cuándo será la fecha en que la edición del año 2025 revele su line up y cuándo comenzará la venta de entradas.

¿Hay fecha para revelación del Line up de Lollapalooza 2025?

Aún no se revela quienes estarán en la próxima edición del esperado festival musical en Chile, sin embargo, los fans si pueden hacerse una idea de cuando podrían realizarse los anuncios.

Para Lollapalooza Chile 2024, la venta de entradas comenzó el 10 de agosto del 2023 con los tickets Early Bird y los Pases de 3 Días en la Preventa 1. Mientras que el line up se reveló el 7 de noviembre, por lo que las fechas aproximadas podrían repetirse durante este año.

Lollapalooza Chicago

Reveló su lineuo el evento que se realizará en Estados Unidos en agosto próximo confirmó a los artistas que estarán presentes, en donde algunos de los que estuvieron presentes en Lolla Chile confirmaron su participación como SZA, Blink-182, Hozier.

Mientras que el resto del cartel lo componen Tyler, the creator, The Killers, Future x Metro Boomin, Stray Kids, Melanie Martinez, Skirllez, Deftones, Tate McRae, Conan Gray, Mochakk, Faye Webster, Victoria Monét, Zeds Dead, Zedd, Lizzy Mcalpine, Reneé Rapp, Two Door Cinema Club, Fisher, Dominic Fike y Pierce the veil, entre otros.

Revisa el cartel completo a continuación