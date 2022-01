No cabe duda que Spider-Man es uno de los personajes de Marvel más queridos por los fanáticos y no solo por el estreno de Spider-Man: No Way Home. No por nada hay ocho películas del personaje, por lo mismo cada vez que surge un nuevo rumor por una nueva versión, el público se ilusiona.

Como es el caso de Miles Morales, quien se hizo conocido gracias a los comics, videojuegos y la animación, sin embargo, los fans están ansiosos de su salto a la pantalla grande.

Por lo mismo, recientemente comenzó a circular un rumor que mencionaba al actor Jaden Smith como el que dará vida al héroe afroamericano en la saga. Eso no es todo porque el intérprete de 23 años publicó una especial fotografía a través de su cuenta de Twitter.

¿Jaden Smith es el encargado de interpretar a Miles Morales en nueva producción?

Lamentablemente, por el momento Sony no se ha pronunciado al respecto, ni ha manifestado su intención de llevar a Miles Morales al cine, por lo que la fotografía de Jaden habría sido solo para exaltar las redes sociales.

Todo parece indicar que tanto Sony como Marvel Studios llevarán las cosas con calma y esperar hasta el momento adecuado para cada uno de sus personajes.

Sin embargo, no todo es malo para nos fanáticos del personaje, porque durante este 2022 llegará a las salas de cine Spider-Man: Across the Spider-Verse (parte uno), que funcionará como secuela de Spider-Man: Un Nuevo Universo, y que mostrará el reencuentro con Gwen Stacy.