¿De qué se tratará Spider-Man: Across The Spiderverse? Revisa la sinopsis oficial de la película de Miles Morales

Todo parece indicar que mientras más se acerca la fecha de estreno de Spider-Man: No Way Home, son más los detalles que salen a la luz respecto al universo de El Hombre Araña.

Es que no solo sabemos que el Multiverso está confirmado, sino que además hemos ido conociendo algunas imágenes de cómo se verán los villanos a los que se deberá enfrentar Spider-Man.

Pero eso no es todo, porque a la espera de que la película confirme la aparición de Tobey Maguira y Andrew Garfield, Sony publicó el primer adelanto de Spider-Man: Across The Spider-Verse, una nueva cinta animda de la historia de Miles Morales.

Este filme será dirigido por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson y contará con la participación de Shameik Moore, Oscar Isaac, Hailee Steinfeld, Issa Rae y Jake Johnson.

Pese a que este primer vistazo muestra a Miles Morales reencontrarse con Gwen Stacy, mejor conocida como Spider-Woman, no se muestran mayores detalles de la trama. Sin embargo, hace algunas horas se dio a conocer la sinopsis oficial.

¿Qué dice la sinopsis de Spider-Man: Across The Spider-Verse?

La sinopsis oficial de Spider-Man: Across The Spider-Verse adelanta que será una gran aventura.

"Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga ganadora del Oscar Spider-Verse, una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn, Spider-Man, a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-Gente, para enfrentarse a un villano más poderoso que cualquier otro que hayan conocido".

Por ahora no hay más detalles, solo habrá que esperar su llegada a los cines el próximo 7 de octubre de 2022.