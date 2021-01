Se acerca el estreno de Wandavision | Dónde, cuándo y a qué hora ver la nueva serie de Marvel

La serie de Disney Plus aún no se estrena y ya podemos presagiar que no se parece a nada que hayamos visto antes. La serie promete ser un misterio estrafalario y estrafalario,.

Protagonizada por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) viviendo en varias realidades extrañas, la mayoría de las cuales se asemejan a conocidas series de comedia de décadas pasadas.

Dos de los personajes más queridos del MCU (Universo Cinematográfico Marvel) llegan con su propia serie donde se ahondara en la relación entre ambos personajes y además explicará que es lo que ha pasado con ambos personajes tras el final de Avengers: Endgame.

La serie originalmente iba a estrenarse en diciembre, sin embargo, debido a pandemia debió reprogramarse, lo mismo ocurrió con otras series de superhéroes como Marvel "Falcón y The Winter Soldier".

¿Cuándo se estrena Wandavision?

La serie estará disponible en las pantallas de Disney Plus a partir del 15 de enero, con el estreno de su primer capítulo y cada semana se emitirá uno nuevo, hasta completar los 9 que integran la primera temporada, finalizando el 5 de marzo.

Horario: ¿Cuándo y a qué hora podrás ver Wandavision en Chile?





La trama sobre Wanda y Vision estará disponible desde el 15 de enero en Disney Plus, 5:00 AM de nuestro país.

¿Dónde ver Wandavision?





La nueva serie de Marvel se puede ver en la plataforma de streaming Disney Plus.