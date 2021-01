Nuevo adelanto de "Wandavision" proyecta la inminente revelación de un secreto

Quedan 10 días para que debute la primera serie del Universo Cinematográfico Marvel en Disney+ y un nuevo adelanto acaba de anunciar que la revelación de un secreto en inminente en lo que será "Wandavision".

El nuevo clip continúa proyectando el espíritu de sitcom que tendrá la producción, incluso con ese primer episodio que ha sido bastamente celebrado por ser registrado con una audiencia en vivo, tal como se hacía antiguamente en el género.

Pero también evidencia que la realidad propuesta por la producción está siendo controlada por Wanda Maximoff, aunque no la tiene completamente bajo su poder, debido a que algunas fallas probablemente expongan esta idea oculta que tienen junto a Vision.

De hecho, Agnes -quien es interpretada por Kathryn Hahn- le comenta a Vision "ustedes son los Vengadores!", diálogo que aparece justo después de que se escucha decir a Wanda como voz en off que "la gente está a punto de descubrir nuestro secreto".

Todo apunta a que Wanda está perdiendo el control de lo que tiene entre manos y eso detonará finalmente la acción en esta historia.

"We are an unusual couple." �� ✨ @wandavision, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming Jan. 15 on @DisneyPlus. #WatchOnDisneyPlus pic.twitter.com/7YCuMLmL0p — Disney Channel (@DisneyChannel) January 1, 2021

Junto con este adelanto también debutaron otros clips promocionales para la serie, con más imágenes y pequeñas declaraciones del equipo involucrado en la producción.

"Wandavision" se estrenará el próximo 15 de enero en Disney+.

A visionary new era arrives! #WandaVision, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming Jan. 15 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/ILOq017Dne — WandaVision (@wandavision) January 1, 2021

Tune into the new y̶e̶a̶r̶ era �� Marvel Studios’ #WandaVision starts streaming Jan. 15 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/4vykYQdQJl — WandaVision (@wandavision) January 3, 2021