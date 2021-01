Wandavision | Todo lo que tienes que saber de la nueva serie de Marvel Studios en Disney Plus

Wandavision, la esperada serie de Marvel será estrenda este 15 de enero en Disney Plus y será la primera del MCU en llegar a la plataforma de streaming.

La producción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, tendrá nueve capítulos y se estrenará mediante la misma modalidad que The Mandalorian, cada semana se estrenará un nuevo capítulo y el día del estreno se emitirán dos.



¿Qué es lo que debes saber antes de ver Wandavision?

La serie pretende ser una clásica sitcom, y para esto el primer episodio fue grabado con público en vivo en el estudio, práctica que era habitual en la década de 1950, año en que se ambientó la serie.

Se retomará la historia de Wanda luego de lo ocurrido en Avengers: Endgame pero mediante una propuesta de comedia más clásica que podría desencadenar la aparición de Scarlet Witch en Doctor Strange into the Multiverse of Madnes.

Para comprender mejor la serie y complementar el universo previo de Marvel Studios, te recomendamos leer estos 8 comics previo al lanzamiento de la serie:

- Visión y la bruja escarlata (1982), Bill Mantlo y Rick Leonardi

- Visión y la bruja escarlata (1985) Vol 2, Steve Engleheart y Richard Howell

- Los Vengadores Costa Oeste V2 (1989): La búsqueda de La Visión

- Vengadores desunidos (2004) Brian Michael Bendis y David Finch

- House of M (2005), Brian Michael Bendis y Oliver Coipel (Dinastía de M)

- Jóvenes Vengadores: La cruzada de los niños (2010), Allan Heinberg y Jim Cheung

- La visión (2015), Tom King, Gabriel Hernandez Walta y Michael Walsh

- Bruja Escarlata (2015), James Robinson