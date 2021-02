Verdades Ocultas: Francisca Gavilán se despide de Eliana con una emotiva publicación

La teleserie más larga de la televisión chilena esta a puertas de realizar uno de los cambios más impactantes de su historia, Verdades Ocultas se moverá 25 años en el tiempo. Es por eso que mucho de los actores que actualmente integran la teleserie no estarán presentes en la nueva temporada del espacio, como Francisca Gavilán, cuyo rol de Eliana será tomado por Mabel Farías.

En una conversación con el podcast Impacto en el Rostro, hace algunas semanas, la actriz habló sobre lo que significó el personaje para ella y como fue salir de la teleserie después de tanto tiempo.

"Yo lo pase super bien haciéndola. nunca había hecho de mala de esta villana, entonces tenía harto miedo de no creérmela, de no hacerla, de no seguir este juego, los personajes en esta teleserie son o no son": Indicó la actriz.

Luego agregó: "Es muy bonito y muy triste irse. Hago mi pequeño duelo de Eliana. Yo estuve dos años y medio grabándola" luego agregó “también te puedo decir que me dio mucha pena el último día que grabé, mucha pena, lloré mucho. Porque uno se encariña con las personas”.

La malvada Eliana por fin está tras las rejas y la historia de este ciclo ya se esta cerrando, dando paso a la nueva era de la teleserie, por lo que la actriz se despidió de su papel en las redes sociales con una emotiva publicación en Instagram.

"Es una teleserie para mi. Agradecida del gran equipo que está detrás con el que compartí más de 2 años. Una familia. Con alegría y nostalgia pienso en momentos de risa, ataques de risa!!, pena, llantos, humor, apañe, amor, amistad, bailes, fraternidad. Nuestro camarín con mis amadas compañeras y amigas!!!!!." comenzó señalando.

Luego dedico palabras para el equipo de la teleserie. "Te agradezco @pipearratia y @vero.saquel por regalarme a Eliana, fui muy feliz haciéndola y aprendí mucho con todos y cada unx de mis compañerxs. En mi corazón todxs. Suerte y con todo para lo que viene!!!!!! Porque ustedes saben que esto sigue!!! Esto es una posta! Amor por ustedes y para ustedes!!!" concluyó la publicación.