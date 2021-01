Viviana Rodríguez confirma que no será parte de la nueva etapa de Verdades Ocultas

Durante las últimas semanas se ha dado a conocer el dramático cambio que tendrá la teleserie más larga de la historia de la televisión chilena Verdades Ocultas en su nueva etapa, donde la historia saltará 25 años en el futuro.

Ya han sido anunciadas varias incorporaciones que interpretaran a la versión más adulta de los personajes actuales, sin embargo, ahora nos enteramos que uno de los personajes más querido de la trama no será parte de la nueva temporada.

Hablamos de la actriz Viviana Rodríguez quien ha sido parte del proyecto desde el inició caracterizando a María Luisa. En una conversación con el podcast Impacto en el Rostro, Rodríguez confirmó que no llego a acuerdo por lo que la producción decidió no sumar a su personaje para la nueva entrega.

La actriz señaló: “Esto lo voy a decir con el dolor de mi alma y no sé si es público o me va a llegar un raspacachos, pero yo no voy en esa segunda pasada. ¿Qué pasó? Es algo que yo todavía no sé cómo explicarlo”.

Rodríguez comentó que le explicaron desde la producción que sería muy complicado el proceso de cambio para su personaje señalando que “era muy difícil, y no llegábamos a puerto con la transformación”.

La actriz explicó que ha sido un proceso difícil ya que no se imaginaba que su personaje saldría de esa manera de la ficción “Yo no sé por qué salí de una manera tan brusca e inesperada. Hasta el día de hoy es doloroso”, explicó.

Añadiendo que “Todavía me duele, a los actores nos cuesta separarnos de los personajes. Es similar al proceso de la muerte. Hay un pedacito del alma de uno que se entrega a ese personaje y cuando te lo sacan tienes que reconstruir ese pedacito del alma y eso toma un proceso de sanación”, finalizó

La actriz ha estado en la teleserie desde el primer capítulo, interprentando a la madre de Agustina (Carmen Zabala).