Verdades Ocultas: Nuevos looks para Rocío y Agustina en el salto de tiempo

Como ya se ha informado la popular producción Verdades Ocultas dará un salto de 25 años en el tiempo en las próxima semanas, lo que significará un recambio en los rostros de la teleserie. Sin embargo eso no significa que los actuales protagonistas dejan la serie de telerrealidad, sino que seguirán a cargo de sus roles actuales, además de interpretar nuevos personajes en el futuro..

Camila Hirane y Carmen Zabala las protagonistas actuales de la teleserie también tendrán un cambio de look. Desde ya algunos días ambas actrices comenzaron a compartir imágenes de lo que se vendría en la trama y el cambio más significativo vendría en el estilo del cabello.

Hirane, quien interpreta a la abogada Rocío Verdugo tendrá una chasquillas que adornaran su melena oscura, diferente a la Rocío que vemos en pantalla actualmente. Recordemos que este no es el primer cambio de look al que se somete la actriz ya que al principió de la serie su personaje lucía muy distinta, con una cabellera larga acompañada de ondas. Sin embargo, según rumores este cambio de estilo no sería para caracterizar a Rocío si no a Martina Castillo Verdugo, la hija de Diego y Rocío, que el futuro serán interpretados por Felipe Castro y Solange Lackington.

Zabala, en cambio mantiene el largo de su cabellera pero en un tono más oscuro, aún no está claro que personaje interpretaría en el salto de tiempo, pero lo que sí se sabe es que su versión más adulta será interpretada por Catalina Guerra.

La teleserie más larga del país recibirá el 2021 con grandes cambios, narrando la historia desde dos épocas distintas.