El actor Tom Holland y Zendaya tras su participación en Spiderman-No way home se han convertido en una de las parejas favoritas para los fans en los últimos meses incluso fuera de la pantalla grande. Más allá de la relación de pareja, como amigos siempre ha destacado una particular chispa incluyendo a Jacob Batalon.

Tom Holland se destaca por se un joven que muestra mucho su admiración por sus compañeros, y es que también ha hablado de lo significativo que fue para él poder compartir al menos una escena con Charlie Cox, confesando ser fan de la serie de Daredevil Mientras hablaba de Charlie, aseguró que a pesar de haber sido uno de los cameos más pequeños de la cinta, resulta mágica la manera en la que su aparición abrió las puertas para el superhéroe dentro del MCU.

En el mundo del actor uno de sus deseos ha sido pertenecer al elenco de Euphoria 2, siendo un fanático de la historia y además un fiel fan de su novia Zendaya, ya que siempre lo menciona cuando tiene la oportunidad como en diferentes entrevistas.

El actor en varias ocasiones ha contado que ha asistido al set de Euphoria 2 alrededor de 30 veces en esta nueva temporada.

Durante una entrevista con IMDb, el actor aseguró que ha estado en campaña para unirse al elenco, pero todo indica que no ha obtenido la respuesta que quiere, e incluso le pidió ayuda a Zendaya quien, amable y divertida, dijo que haría algunas llamadas.

“Me encantaría estar en Euphoria, pero con Jacob Batalon. Me encantaría que estuviéramos en el fondo de una de las escenas de Zendaya, sólo porque son dos de mis mejores amigos y me encantaría hacer cualquier cosa con ellos, pero también me encanta ese programa, así que sería agradable ser parte de eso”, afirmó el actor.