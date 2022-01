El abogado Matt Murdock tuvo un cameo en Spider-Man no Way Home

Daredevil vuelve al éxito tras Spider-Man: No Way Home | ¿Dónde ver las tres temporadas de la serie?

La serie de Marvel “Daredevil” finalizó si programación el 19 de octubre del año 2018, luego de haber entregado tres temporadas cargadas de una audiencia bastante crítica. Uno de los rumores que había surgido por parte de la industria es que habría sido cancelada.

Pese a esto la serie del abogado Matt Murdock volvió hacer noticia, luego de que se reportara que apareció en el top 10 de la lista SVOD elaborada por el sitio Nielsen para programas originales la semana del 20 al 26 de diciembre.

Claramente este aumento en la popularidad de la serie Daredevil no es coincidencia ya que durante diciembre Matt Murdock tuvo un cameo en Spider-Man No Way Home y su antagonista, Kingpin, hizo su debut oficial en el MCU en la serie Hawkeye de Disney Plus.

La serie obtuvo un total de 195 millones de minutos consumidos en sus 39 episodios, por su parte Hawkeye tuvo un número mayor con 938 millones de minutos en sus seis episodios en total.

Aunque Daredevil no tendrá otra temporada en Netflix, algunos rumores señalan que la versión de Matt Murdock de Charlie Cox figurará en varios proyectos a futuro de Marvel Studios incluyendo a la serie de She-Hulk.

¿Dónde ver daredevil?

Las tres temporadas de la serie Daredevil, serie que cuenta con la participación de Charlie Cox y Vicent D'Onofrio se pueden ver a través del servicio de streaming Netflix.