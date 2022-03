The Batman es por hoy la película de la que todos hablan. Y es que desde su pre-estreno el pasado miércoles, los fanáticos del género de superhéroes tienen una nueva producción para apreciar en su lista.

Para quienes aún no la ven, esta cinta dirigida por Matt Reeves (Trilogía moderna del Planeta de los Simios) y protagonizada por Robert Pattinson (Tenet, Crepúsculo); es una nueva historia del hombre murciélago, fuera de todo el universo de películas de DC como Batman v Superman y Justice League.

La producción es independiente a todo el DC Universe, el que ha tenido problemas para poder lograr asemejarse a lo que ha logrado Marvel Studios; y no tiene relación con otra película.

De hecho, DC a diferencia de Marvel ha propuesto un escenario de películas independientes entre sí y no está tan emocionada por volver a juntar a varios héroes en pantalla.

Pero a pesar de esto, algunos se han preguntado, tanto las personas que han visto The Batman como los que aún no lo hacen, si tiene algún tipo de relación con otro gran éxito reciente de la marca: Joker.

El filme protagonizado por Joaquín Phoenix y dirigida por Todd Phillips ocasionó un boom en los fanáticos hace unos años y al igual que The Batman, tampoco seguía una historia de alguna otra película, siendo un nuevo reinicio del villano.

¿Tiene alguna conexión The Batman con Joker?

La versión oficial es que The Batman y Joker no tienen conexión alguna entre las películas y fueron hecho de manera totalmente independientes.

De hecho, el director de The Batman explicó que si bien son ambientes similares, ambas películas se hicieron por separado e incluso la preproducción de su cinta sobre el hombre murciélago inició antes de que se estrenará Joker.

Ahora bien, lo cierto es que en el futuro sí podrían conectar de alguna forma ambas películas y no está del todo descartado, ya que ambas tramas viven en un contexto bastante similar, pero también hay que considerar que Joker ocurre varios años antes que los hechos de The Batman y si bien podría perfectamente ser un tipo de precuela, todo esto pensando que ya está en los planes Joker 2; es poco probable que ambos se enfrenten.

¡Atención! A continuación podrían existir spoilers de The Batman. Si no has visto la película y no quieres enterarte, no sigas leyendo. Aunque no daremos grandes detalles de la cinta.

Si nos ponemos analíticos o hasta conspirativos, en The Batman hay ciertas coincidencias con Joker, no solo por un ambiente bastante realista que ocuparon ambas producciones, sino que también en las dos se toma la historia de que Thomas Wayne, padre de Bruce, postuló para la alcaldía de Gotham.

En The Batman si bien no se nombra a un Joker, en el final de la película hay un cameo del actor Barry Keoghan en que se tantea la posibilidad de que él sea el Guasón.

Si analizamos Joker, la película es el inicio de Artur Fleck como villano, pero también él mismo inspira a mucha gente a tomar el manto del payaso.

En definitiva, si bien ambas historias podrían coexistir en el mismo universo, por ahora no hay que ilusionarse con ver que logren cruzarse en el cine, salvo aún easter eggs o guiño para los fanáticos. De hecho, sí hay planes para que el universo de The Batman continúe, con una historia de The Penguin y otra relacionada a Arkham.