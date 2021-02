Quentin Tarantino critica "Joker" y asegura que es una película "monótona"

El reconocido director Quentin Tarantino conversó largo y extendido con su colega Edgar Wright, en un podcast que se creó a propósito del más reciente número de la revista Empire, que estuvo a cargo de este último para realzar el valor del cine y la creación cinematográfica, en tiempos en que la mayoría de las salas permanecen cerradas producto de la pandemia.

Fue en medio de esta instancia, que se extendió por alrededor de tres horas, que Tarantino se dio el tiempo para reflexionar en torno al cine que se está haciendo y particularmente opinar sobre la película de Todd Philips con Joaquin Phoenix, “Joker”, la cual encontró “monótona” y con influencias demasiado evidentes.

“¿Así es como estamos ahora? ¿Tomar grandes películas de los ‘70 y transformarlos en artefactos de la cultura pop?”, cuestionó Tarantino.

Momento en el que también apuntó: “Taxi driver es Joker, Apocalypse Now es Ad Astra, ¿es todo ahora un extraño artefacto de la cultura pop basado en películas desafiantes de otra era?”.

Aún así admitió que gozó la experiencia de ver la película, particularmente la escena del talk show.

En el momento en que Arthur Fleck (Phoenix) decide dispararle a Franklin Murray (Robert de Niro), Quentin sintió cómo la atmosfera del cine se transformó completamente. Esto a propósito de que no solo hay suspenso y emoción en medio del intercambio, sino porque Phillips logra un momento de subversión a un nivel masivo.

“[Murray] no es un villano de película. Él no merece morir. Aun así, mientras la audiencia observa al Joker, quieren que mate a Robert De Niro; quieren que tome la pistola se la meta en el ojo y le vuele su p*** cabeza. ¿Y si Joker no lo mataba? Te sentirías molesto. ¡Es subversión a un nivel masivo! Lograron que la audiencia pensara como un maldito lunático y quisiera que [Arthur matara a Murray]”, resaltó.

Es conocido el éxito que tuvo “Joker” tras su estreno en 2019, encantó no sólo a los críticos sino que también a los espectadores por igual. Además, se quedó con dos Oscar en la ceremonia del año siguiente, uno por Mejor Banda Sonora para Hildur Guðnadóttir y otro por Mejor Actor para Phoenix.