The Batman acaba de llegar a la gran pantalla con su primera entrega en donde se retrata un nuevo capítulo en la historia del héroe enmascarado que protege la ciudad Gótica. En la ficción, nuevos villanos se hicieron presentes en donde uno llamó la atención debido al increíble cambio que se realizó el actor.

El camaleónico actor Colin Farrell interpreta a Oswald Cobblepot, también conocido como El Pingüino, en la película de Matt Reeves. El intérprete se sometió a una makeover completo para poder ponerse en la piel del personaje que es uno de los villanos principales de la trama.

Con un maquillaje y prótesis faciales que dejaron su rostro irreconocible, el actor sorprendió a los fans con su caracterización.

En julio del 2020 el actor se refirió a la sorprendente transformación en Happy Sad Confused podcast.

“Mike Marino es un genio”, dijo Farrell sobre el maquillador que trabaja en la película. “Es un genio absoluto y verdadero. Y esa palabra se usa mucho, pero él es un genio del dibujo, la escultura y la forma. Y creó este rostro para el Pingüino".

Luego agregó: "Quiero decir, él y Matt hablaron sobre cuál sería físicamente la estatura del personaje, y yo había sido bastante grande para 'The North Water' y no quería volver a ser grande de forma natural porque tenía algunos pequeños problemas de salud como resultado de 'The North Water' y yo estaba como, demonios, esto de actuar no es tan importante".

Asimismo, señaló: "Conozco a los mejores actores que suben y bajan, y que Dios los bendiga, les deseo buena salud. Pero para mí, creo que 'The North Water' es la última vez que subo tanto. Así que nos decidimos por un traje gordo”.

