The Batman se estrenó oficialmente este jueves en Chile, mientras que el viernes es su estreno mundial.

The Batman | ¿Cuánto dura la película? Conoce la duración de la cinta de Robert Pattinson

Expectativas cumplidas y otros aún a la espera de verla, The Batman llegó a los cines chilenos y a varios en Latinoamérica este jueves 3 de marzo, en el regreso del hombre murciélago a la pantalla grande.

Protagonizada por Robert Pattinson, y con un elenco que completan Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrel y Andy Serkis; The Batman es dirigida por Matt Reeves y le da una voltereta a las actuales películas de superhéroes, con un drama detectivesco en que las actuaciones, soundtrack y dirección, destacan de gran manera.

Las entradas ya están a la venta y varios pudieron ver la película en su preestreno el pasado miércoles, de hecho ya puedes leer en RedGol la reseña sin spoilers de la película, o la explicación del final.

Pero uno de los detalles que más ha llamado la atención en la previa de quienes van al cine a ver la cinta del caballero de la noche, es su duración. Y es que es comparativa con todas las producciones de Batman en el cine, esta es lejos la que tiene más duración.

¿Cuánto dura The Batman?

The Batman tiene una duración exacta de 2 horas y 55 minutos. Hasta la fecha, es la película más larga del personaje en el cine, superando a Batman The Dark Knight y Batman The Dark Knight Rises.