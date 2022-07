Los misterios continúan en Hawkins y el volumen 2 de la cuarta temporada de Stranger Things no fue una excepción con un épico final que dejó varias dudas y preguntas de cara a la quinta temporada, la que será la última en Netflix.

Y es que a diferencia de las temporadas pasadas de la serie, que salvo un pequeño misterio, cerraba las historias en el último capítulo, ahora son varias las tramas que quedaron en el aire y deberán ser resueltas en los últimos capítulos, aún sin fecha confirmada.

Las dudas que debe resolver la quinta temporada de Stranger Things:

¡Atención! A continuación hay spoilers de la cuarta temporada de Stranger Things. Si no la has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

La mezcla de ambos mundos

Justamente el final de la serie termina con Hawkins siendo absorbido por el Upside Down, esto gracias a que Vecna cumplió su objetivo de abrir cuatro portales para mezclar ambos mundos.

Esto deja a los protagonistas viendo cómo su ciudad comienza a estar dominada por el mundo de Vecna y adelantando que todo cambiará de cara al final de la serie, siendo comprometida por primera vez la realidad.

Si bien Vecna había quedado casi muerto, logró escapar y necesitó de un par de días para recomponerse y tomar control de los portales que abrió. Esto indica que la siguiente temporada, la que será la última, tendrá una batalla nunca antes vista no solo de Eleven con el villano, sino de toda la ciudad con las criaturas del Upside Down.

¿Sobrevivirá Max?

Uno de los momentos más emotivos y trágicos fue el desenlace de Max, que estuvo muerta por un minuto gracias a la obra de Vecna para abrir el cuarto portal. Claro que Eleven llegó casi a tiempo para atacar al villano e intentar salvar a la novia de Lucas.

Si bien el personaje de Sadie Sink muere por un rato, El con sus poderes logra revivirla, aunque no como todos pensaban. Luego vemos cómo Max está en un profundo coma, y su amiga al intentar contactarse con ella, no obtuvo respuesta, por lo que la mente de Maxine está perdida.

Habrá que ver cómo sigue esta historia en la temporada final y si Max logra o no despertar, pero también en qué condiciones.

Los sentimientos de Will por Mike

Ya yendo a lo más sentimental de la serie, esta cuarta temporada conocimos que Will siente algo por su amigo Mike, aunque nunca se decide por decirle, y contrario a esto, lo motiva a cuidar y mantener su relación con Eleven.

Esto deja deshecho en más de una vez a Will Byers, quien no ha podido ser feliz en esta historia que además de no sentirse bien con su interés amoroso, sufrió muchísimo desde que quedó atrapado en el Upside Down en la primera temporada.

Por ahora no sabemos si Will se atreverá a decirle lo que siente a Mike, pero al menos el personaje tuvo un momento de tranquilidad al ser escuchado por su hermano Jonathan, quien le dio fuerza y cariño en este triste momento personal que vive.

El triángulo amoroso Steve, Jonathan y Nancy

Otra de las tramas amorosas fue el nuevo acercamiento que tuvieron Steve Harrington y Nancy Wheeler en esta temporada. Si bien fueron novios en la primera, desde la segunda que floreció el amor entre Nancy y Jonathan, convirtiéndose en novios.

Pero la lejanía de ambos y sus dudas de seguir juntos con respecto a su futuro universitario, tiene a ambos en una "pausa". Momento en el que Steve, quien no ha podido encontrar a su media naranja, tuvo más de un momento coqueto con la hermana de Mike.

Al final de la cuarta temporada Nancy y Jonathan se reencuentran pero sin sentir lo mismo que antes, por lo que no sería sorpresa que no sigan juntos. Todo esto mientras Steve sigue esperando poder reconquistar a una indecisa Nance.

El futuro de Vecna y su reencuentro con Eleven

Por último, aún queda pendiente una batalla final entre Vecna y Eleven, considerando además que aún no se enfrentan en persona. El duelo que tuvieron en el noveno episodio fue dentro de la mente de Max en el Upside Down, por lo que técnicamente no pelean directamente.

Luego de que Uno quedara malherido tras ser quemado por Robin y Steve, y recibir escopetazos de Nancy, este desaparece y no lo volvemos a ver. Mientras que al mezclarse Hawkins con el Upside Down, se infiere que ha vuelto a ser poderoso tras un par de días y tendrá un nuevo enfrentamiento con El y sus amigos.