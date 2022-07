Stranger Things 4 | ¿De qué era la pintura que le hizo Will a Mike en la cuarta temporada?

Una de las más emotivas historias de la cuarta temporada de Stranger Things fue la trama que tuvo triste en varios capítulos a Will Byers. El niño que en la primera temporada quedó atrapado en el Upside Down y hoy daba sus primeros pasos en el amor.

¡Atención! A continuación hay spoilers de la cuarta temporada de Stranger Things. Si aún no la ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Corazones destrozados fue lo que tuvieron los fans de Will y la exitosa serie de Netflix, ya que desde el primer episodio de esta cuarta temporada se insinúa un interés de más que amigos de Will (Noah Schnapp) por Mike (Finn Wolfhard), pero que no es correspondido ya que este último está de novio y ama a Eleven.

Si bien algo se había tanteado en el pasado, ya fue más evidente el interés que tenía Will por su amigo, argumento que le encantó a los fanáticos que vieron cómo se agregó un nuevo personaje LGTB, algo que ya había pasado en la tercera temporada con Robin (Maya Hawke).

¿De qué era la pintura que le hizo Will a Mike?

Y uno de los puntos centrales, entre muchos momentos tristes y de angustia que sufrió Will por no poder decirle lo que sentía a Mike, fue una pintura que él hace en el primer episodio de la cuarta temporada y que se insinuó era un regalo de él para Mike.

Muchos pensaron que este trabajo era una declaración de amor del hermano de Jonathan sobre el novio de El, pero finalmente este tenía otro significado.

En el octavo capítulo y mientras iban a buscar a Eleven, Will y Mike tienen una emotiva conversación, donde el primero intenta motivarlo en su relación con El a pesar de lo que siente por él. Le dice que es el corazón del grupo y clave en el bienestar de su novia, algo que llega a emocionar al propio Will al decirle esto.

Es ahí cuando le muestra su pintura, y más que una declaración de amor, era un dibujo del grupo de amigos combatiendo contra un dragón como en el juego D&D que Eleven le había pedido que hiciera. En él, Mike tiene un corazón en su escudo, lo que explica también el sentimiento que tiene Will.

La escena termina con Mike motivado, pero con Will sufriendo una vez más por ver cómo la persona que quiere ama a otra y no puede decirle sus sentimientos.

Si bien esto no se resuelve en esta temporada, Will tiene una conversación con su hermano Jonathan bastante intensa y emotiva, donde le dice que lo apoyará y estará siempre para él.

Stranger Things estrenó el volumen 2 de la cuarta temporada en Netflix este viernes y se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, a la espera de noticias sobre la quinta y última temporada.