Stranger Things regresó el pasado viernes 1 de julio con los capítulos finales de su cuarta temporada, los cuales retratan la esperada batalla entre el querido grupo de amigos y Vecna, el nuevo y poderoso antagonista de la historia.

ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CUARTA TEMPORADA DE STRANGER THINGS, SI AÚN NO HAS VISTO LOS NUEVO CAPÍTULOS TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Vecna es nombrado por primera vez en el primer episodio de la cuarta temporada, cuando aparece en la campaña final de D&D de Eddie Munson, 'The Cult of Vecna' y también se hace referencia a él en el título del episodio 2, 'La maldición de Vecna'.

Los primeros episodios explican que Vecna es una criatura que habita en el Creel House en el Upside Down y su verdadera identidad está conectada a Eleven.

Mientras era humano, su nombre era Henry Creel, el 001, un sujeto que asesinó a su familia con sus poderes y abrió la primera puerta al Upside Down. El malévolo sujeto vivió gran parte de su vida institucionalizado debido, llegando así a entrar en contacto con el doctor Dr. Brenner y recibiendo el apodo de 'One'

Vecna fue el primero en descubrir que el Upside Down no es un purgatorio, si no una dimensión alterna que no es habitada por humanos. En la segunda parte se ve el avance del plan del villano para abrir una puerta entre ambas dimensiones.

¿Qué pasó con Vecna al final de la cuarta temporada?

Al final del segundo volumen la batalla entre el bien y el mal se llevó a cabo, con consecuencias letales para el querido grupo de amigos.

Eleven (Millie Bobby Brown) está decidida a enfrentarse a Vecna, ahora que sabe su verdadera identidad, para poder salvar a sus amigos.

Max nuevamente se ve cara a cara con Vecna, por lo que Eleven también entra en la batalla para salvar a su amiga.

El villano casi las mata a ambas, pero gracias al apoyo que Mike (Finn Wolfhard), le daba desde el mundo real, la joven recobra fuerzas y elimina temporalmente a su enemigo.

Sin embargo, fue muy tarde para Max (Sadie Sink), quien sucumbe a las heridas y falleció temporalmente en los brazos de Lucas, por lo que gracias a esto, Vecna puede abrir la puerta que le faltaba para crear la conexión con Hawkins.

Tras la gran pelea contra el antagonista, que tuvo a los protagonistas luchando en dos frentes, hay un salto de tiempo de dos días, en donde Hawkins resultó muy dañado tras alterar las dimensiones, lo que resultó en un terremoto grado 7 escala Richter.

Mientras arreglaban la cabaña de Hopper, Will (Noah Schnapp) le revela a Mike que siente que Vecna todavía está vivo y que no descansará hasta matarlos a todos. En los momentos finales, y tras un emotivo reencuentro entre Eleven junto a Hopper y Joyce (Winona Ryder), Will siente escalofríos en su nuca, lo que significa que el Upside Down está cerca.

En ese momento partículas comienzan a caer del cielo y los habitantes de Hawkins creen que de alguna manera está nevando en primavera.

Sin embargo, el grupo de héroes sabe que no es así. Al caminar por el bosque se dan cuenta que la mitad del campo está destruido y nubes negras con luces rojas comienzan a acercarse a la ciudad, lo que significa que Vecna está finalmente en la ciudad.