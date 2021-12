¿Ya viste Spider-Man: No Way Home y no entendiste las escenas, ¿o estás en la sala y no sabes hasta cuándo esperar? Aquí te explicamos todo lo que debes saber.

Spider-Man: No Way Home | ¿Cuántas escenas post-créditos tiene la película y qué significa cada una?

Spider-Man: No Way Home promete ser el evento cinematográfico del año y que costará superarlo en los próximos meses. Y es que con una preventa de entradas que colapsó los sitios web de los cines, este miércoles fue el preestreno de la película del Hombre Araña interpretado por Tom Holland.

Con un montón de rumores al acecho y varios spoilers que los fans que aún no ven la película han tenido que sortear, ha sido todo un éxito en sus primeros días el estreno de la tercera parte de la trilogía del arácnido que hizo equipo con los Vengadores.

Y como es costumbre en las películas de super héroes, y cumpliendo la tradición, Spider-Man No Way Home tiene escenas post-créditos que no te querrás perder.

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Spider-Man: No Way Home?

Si estás en el cine o irás a ver la película y no tienes ideas hasta qué punto de los créditos debes quedarte en tu asiento, aquí te lo decimos.

Spider-Man: No Way Home tiene dos escenas post-créditos. La primera es inmediatamente al término de los créditos animados con los actores protagonistas, mientras que la segunda y última escena es al final de los créditos oficiales de la producción, por lo que deberás quedarte hasta que se termine el rollo y prendan las luces en la sala.

ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPÓILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME. SI NO HAS VISTO LA PELÍCULA, NO SIGAS LEYENDO

¿Qué significan las escenas post-créditos de Spider-Man: No Way Home?

¿Quedaste confundido o necesitas una segunda opinión sobre las escenas? En Redgol te explicamos con lujo de detalles ambas escenas post-créditos.

La primera escena ocurre en un bar desconocido, en el que podemos ver a nada menos que Eddie Brock (Tom Hardy) conversando con un cantinero y con Venom en su conciencia como ya es clásico en el personaje de las películas de Sony.

Si viste Venom 2, recordarás que el personaje fue transportado de universo al final de la película y llegando al universo del Spider-Man de Tom Holland, al igual que todos los villanos que aparecen en No Way Home.

A diferencia de ellos, Venom y Brock no alcanzan a conocerlo, ya que mientras se ponían al corriente con quiénes eran los Vengadores y Thanos, volvieron a desaparecer para volver a su universo, esto gracias al hechizo de Doctor Strange en la película.

Lo que quizás no notaste y es el gran momento de la escena, es que Venom deja un fragmento de simbionte en la barra del bar, por lo que oficialmente podemos decir que sí existirá un Venom en el universo del Hombre Araña de Tom Holland y donde existen los Avengers.

Por ahora no hay detalles de cuál es el futuro tanto de Spidey como del antihéroe, ya que previamente se había indicado que en algún momento ambos se toparían. Lo extraño es que por ahora quedaría descartado que el personaje de Holland se enfrente al de Tom Hardy, salvo que encuentren otra fórmula en que alguno cruce al universo del otro.

En cuanto a la segunda escena post-créditos, los fans se llevaron una sorpresa al ser en realidad un primer trailer oficial de Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness.

Las imágenes muestran al Hechicero teniendo que responder ante las consecuencias de haber enfrentado el Multiverso con Spider-Man y siendo encarado por un antiguo enemigo, Barón Mordo (Chiwetel Ejiofor).

Sin duda que el Multiverso se verá en extenso en esta película y ya se sugiere que aparecerían diferentes personajes de otros universo, yendo mucho más allá que No Way Home.

Otro de los momentos del trailer es la aparición de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), quien tras el final de Wandavision recogió finalmente el nombre de Scarlet Witch. Wanda llegaría a ser una aliada de Stephen en esta aventura gracias a su poder único, aunque no se adelanta mucho cómo será su participación.

Unos detalles que quizás no viste, es la inclusión de dos personajes. En forma de un pulpo gigante, uno de ellos es Shumagorath, un villano interdimencional de los cómics que aparece en un instante, mientras que el otro es América Chavez, interpretada por Xóchitl Gómez. Esta superheroína es un personaje medianamente nuevo en las historietas y tiene la habilidad de poder saltar entre dimensiones.

Pero sin duda la mejor revelación del trailer, es que veremos a otro Doctor Strange. Si las informaciones son ciertas, este personaje es maligno y sería el mismo que apareció en la serie animada de Disney Plus, What If...?.

En esta serie, una variante de Doctor Strange se vuelve malvado y ultra poderoso tras no poder salvar a Christine en su universo y a pesar de romper la realidad, no logra evitar su muerte. Esto lo sumerge en la locura y a destruir su mundo, aunque en el último capítulo logra unirse a un nuevo grupo de Vengadores para salvar las otras realidades de Ultron.

Por ahora no hay más detalles de esta película, que será dirigida por Sam Raime, responsable de la trilogía original de Spider-Man de Tobey Maguire. De hecho, ya se informó que Doctor Strange 2 será la primera película "de terror" de Marvel Studios.