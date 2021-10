La película Venom: Let There Be Carnage a acaba de ser estrenada y se ha transformado en un éxito rotundo de taquilla, dejando a los fans con ganas de ver más sobre el misterioso personaje.

Tras el final de la cinta no podían faltar las esperadas escenas post creditos que entregan a los fans un pequeño adelanto de lo que está por venir para Eddie (Tom Hardy).

SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Cuando termina la película, Carnage (Woody Harrelson) ha sido vencido, Eddie y Venom han reafirmado su dedicación el uno al otro, y San Francisco a quedado destruida. La toma final post créditos muestra a muestra a Eddie y Venom compartiendo una puesta de sol en la playa, con los dedos de los pies metidos en la arena, el cabello ondeando en la brisa, preguntándose qué vendrá después.

Durante los créditos Eddie y Venom se relajan en una habitación de hotel viendo una telenovela "Acorralada". Venom está interesado en lo que sucede en la teleserie y se lo señala a Eddie. "Todos tenemos un pasado, Eddie".

Lo que hace que Eddie se sorprenda ¿Me estás ocultando algo?. Venom le explica que su conciencia es parte de una mente de colmena simbionte alienígena mucho más grande, que acumula años y años de conocimiento durante su existencia.

Venom le comparte una fracción de sus recuerdos y hace a Eddie alucinar quien despierta desconcertado y en un hotel diferente al que cual estaba, todo parece haber cambiado. Tras eso la telenovela se interrumpe y aparece una edición especial del programa de noticias "Daily Bugle", con una exclusiva toma de Tom Holland como Spider-Man, luciendo completamente desconcertado en el medio de Manhattan.

Venom lame la pantalla y expresa hacía Spiderman "Muere". Otro cabo suelto, que no aparece en la escena postcreditos pero que si llamó la atención de los fans fue el detective Patrick Mulligan, quien al parecer sobrevive a la batalla y tiene cierto brillo en los ojos, si bien aún no se sabe que ocurrirá con el personaje, en los comics Mulligan es el portador del simbeonte Toxin, el hijo de Carnage y nieto de Venom.

Al parecer Marvel continua expandiendo la idea de los multiversos en sus películas, asimismo, se espera que “Spider-Man: No Way Home” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” entreguen la introducción de más universos, más líneas de tiempo y más héroes.