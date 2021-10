La película ya llegó a los cines y aquí te contamos lo que no expone la entrega en su trama.

Este jueves llegó a los cines Venom 2: Let the be Carnage, la secuela para la película de 2018 abrazada por la taquilla y odiada por la crítica. Lo cierto es que la entrega protagonizada Tom Hardy ahora viene a cumplir lo que se estableció en esa primera entrega: la llegada de Carnage. ¿Quién es el villano y por qué Venom le tiene tanto miedo?

El temor de Venom ante el simiente rojo quedó establecido en uno de los trailers liberados durante la espera de cara al estreno y así se reforzó la idea de que el simbionte era un homólogo de lo que significa Eddie Brock para la humanidad: un completo perdedor.

--- ALERTA DE SPOILER: Si aún no has visto la película y no quieres conocer detalles de su trama, deja de leer este artículo ---

Lo cierto es que para la sorpresa y el desconcierto de los fanáticos, la película NO EXPLICA por qué Venom exclama "¡Ese es uno rojo!", al mismo tiempo que decide mantenerse escondido por unos momentos en el cuerpo de Eddie, rehusándose a manifestar su verdadera apariencia en el que es el enfrentamiento final de la película.

"El parásito" sólo decide reaparecer cuando Brock promete que no habrán más reglas y que se puede comer a todo el mundo, en un llamado desesperado ante el inminente ataque de Carnage.

Para intentar entender qué está pasado, bien vale volcarse a los cómics. Carnage y Venom tienen la misma biología al ser ambos simbiontes o seres pertenecientes a la raza también conocida como Klyntar, aunque el primero es hijo del segundo.

Venom: Carnage liberado | ¿Cuál es el origen del villano y por qué es rojo?

El asunto es que, en las viñetas, Cletus Kasady fue compañero de celda con Eddie Brock por un corto periodo de tiempo, en el que el periodista estuvo separado de Venom. Entonces, cuando el simbionte fue al rescate de Eddie, dejó una porción ínfima de su ser. Fue esta muestra biológica la que entró al flujo sanguíneo de Kasady por medio de un herida abierta.

Mientras Venom sólo recubre a sus huéspedes, Carnage se vinculó con el asesino a nivel de ADN; lo que además hace que se identifique como una sola entidad -"yo"-, en vez de múltiples -"nosotros"-, como lo hace Venom.

Con tal nivel de simbiosis, Carnage es más poderoso que su "padre" y su vínculo con Cletus Kasady potencia su naturaleza violenta y descontrolada, debido a que se trata de un humano reconocido como asesino en serie y psicópata.

Con esa unión, Carnage es más poderoso y mortal que Venom, razón por la que en las historietas termina siendo su enemigo. Además, presenta un mayor tamaño, múltiples brazos y una tendencia a formar armas con estas extremidades.

Son todos estos factores los que podrían explicar el temor de Venom en su enfrentamiento definitivo con Carnage, en la película dirigida por Andy Serkis. Mientras que el vínculo sanguíneo con Kasady explicaría su color, además de su forma inestable como fluido.

Pero también hay simbiontes de otros colores: Anti-Venom es blanco, Sleeper es verde, Scream es amarillo. Pero eso ya es historia para otra nota.