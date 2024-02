Madame Web es la más reciente película de superhéroes que se suma al universo arácnido de Sony Pictures. La cinta está protagonizada por Dakota Johnson quien interpreta a Cassandra Webb y a ella se le suman Sydney Sweeney, Celeste O’Connor y Isabela Merced como otras superheroínas spider-woman.

La cinta se estrenó este miércoles 14 de febrero en los cines de Estados Unidos y en la mayoría del mundo. Mientras tanto a Latinoamérica llegará este jueves como un reciente estreno.

Con ya sus primeras críticas con no muy buenos comentarios, es que la cinta se prepara para ser disfrutada por los fanáticos de los superhéroes.

¿Madame Web tiene escena post-créditos?

Si necesitas saber si es que te tienes que quedar o no después de los créditos en la sala para una escena post-créditos te comentamos que no. Y es que Madame Web no tiene escena post-créditos.

Así lo hizo saber Lorenzo Di Bonaventura, el productor de Madame Web, quien en una charla con Comic Book reveló que el motivo de la inexistencia de las escenas post-créditos en la película se deben principalmente a querer construir una historia lo más cerrada posible.

Esto quiere decir que no quiere dejar cabos sueltos o algo que podría llevar a una idea de una siguiente parte, esto para así concluir lo más posible la historia.

“No fue una decisión consciente decir ‘No vamos a hacer eso ya que todos lo demás lo hacen’ pero realmente nos gustó tener la ambigüedad y la promesa de que estaba mano a mano donde esa otra pieza luego lo solidificaría en una determinada dirección“, explicó.

Y es que con esto no quedan incógnitas si es que la película no es bien recibida y no recibe el visto bueno para una secuela, con esto la historia solo queda ahí.

Recuerda que puedes disfrutar de Madame Web a partir de este 15 de febrero y a continuación puedes revisar el tráiler si es que aún no lo has visto: