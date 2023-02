Emma Roberts entrega detalles de su personaje en Madame Web: "No soy una superheroína"

Madame Web es una producción que muchos esperan y sobre todo en la mira de los seguidores de Spider-Man. Sony y Marvel tienen ya en marcha este nuevo proyecto que expandirá, junto a Silk: Spider Society, el universo del super héroe arácnido de Stan Lee y que tendrá a la reconocida actriz Emma Roberts, como una de las integrantes principales de la cinta. Revisa qué dijo la interprete sobre su personaje.

¿Qué dijo Emma Roberts sobre su personaje en Madame Web?

Durante una conversación en el podcast Shut Up, la actriz reveló los primeros detalles de su personaje y qué es lo que hará que la película sea muy diferente a las demás producciones.

"Lo que puedo decir es que no soy una superheroína. Algunas personas pueden pensar que sí lo es, pero no. No tiene poderes. Solo puedo decirte eso", declaró Emma Roberts.

Se puede percibir que la artista está cómoda en un papel que ni siquiera tiene superpoderes. Seguidamente, la actriz aborda el motivo por el que Madame Web será única dentro del UCM y, sobre todo, dentro de las producciones del estudio.

Agrega, "Es realmente diferente a cualquiera de las otras películas de Marvel, está muy bien fundamentada. Me encanta que tenga a tantas actrices geniales, está impulsada por mujeres, y creo que no va a ser lo que la gente espera".

¿Cuál es la sinopsis de Madame Web?

Aun no existe una sinopsis oficial del film, sin embargo, Sony dio a conocer una descripción.

“La película será una historia de origen de la clarividente Madame Web, cuyas habilidades psíquicas le permiten ver dentro del mundo de las arañas”.

¿Cuál es el reparto de Madame Web?

El largometraje contará con un elenco dirigido por Dakota Johnson y Sydney Sweeney. La cinta es dirigida por SJ Clarkson, con el guión de Matt Sazama y Burk Sharpless, quienes se basaron en el borrador de Kerem Sanga.

¿Cuándo se estrena Madame Web?

16 de febrero de 2024.