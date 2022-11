Excelentes noticias para los fanáticos del Universo Marvel porque ya han comenzado los frutos de una nueva producción que está por llegar. Se trata de la primera serie del Spiderverse, la cual se llama Silk: Spider Society, siendo el primer de múltiples proyectos que tiene Marvel con la franquicia de Spider-Man o con sus personajes relacionados.

¿Qué se sabe sobre Silk: Spider Society?

La serie estará bajo la dirección de la actual showrunner de The Walking Dead, Angela Kang. Información confirmada por el medio Variety luego de una conversación con los responsables de una colaboración que fue anunciada hace un par de años y que finalmente empieza a hacerse realidad.

Angela Kang ha comenzado a trabajar junto a los productores de Spider-Man: Into the Spider-Verse, Phil Lord y Christopher Miller, quienes además son productores ejecutivos de esta nueva producción streaming. Además, Amy Pascal -ex-directora de Sony, ha sido un elemento sustancial en las películas de Sony y Marvel y ahora formará parte del equipo creativo como rostro visible.Hasta el momento no hay una actriz confirmada para el personaje de Cindy Moon/Silk.

Para quienes no saben Silk es un personaje frecuente en los últimos años de Marvel Comics que conforma el amplio espectro de personajes relacionados con Spider-Man, “una mujer coreano-estadounidense mordida por la misma araña que mordió a Peter Parker, mientras escapa del encarcelamiento y busca a su familia desaparecida en su camino para convertirse en la superheroína conocida como Silk”.

Jennifer Salke, directora de Amazon Video, señaló su entusiasmo por la serie. "Junto con la visión creativa de Angela Kang, no podríamos estar más complacidos de traer Silk: Spider Society a nuestros clientes de MGM+ y Prime Video".