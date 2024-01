¿Dónde ver Anyone But You? La imperdible película de Sydney Sweeney y Glen Powell

Uno de los estrenos más esperados del año por los amantes de las comedias románticas era Anyone But You. Y es que la película nos trae de vuelta las tan conocidas películas del género que hacen a más de alguno volver a creer en el amor.

Protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell en los papeles de Bea y Ben, la película nos presenta una historia de enemies to lovers. Y es que estos personajes fingen ser pareja para así engañar a sus familiares y amigos.

¿Dónde ver Anyone But You?

Si querías ver Anyone But You en streaming te comentamos que la cinta aún no está disponible en ninguna plataforma. Y es que la cinta recientemente tuvo su estreno en los cines de Latinoamérica el pasado 18 de enero.

Este estreno ocurrió casi un mes después de su llegada a los cines en Estados Unidos. Y es que la película se estrenó en norteamérica el pasado 22 de diciembre y poco a poco pudo conquistar a la audiencia con su historia de amor entre estos dos personajes.

Mientras tanto la cinta aún tiene diversas funciones en las salas de las cadenas de cine de nuestro país y es disfrutada por el público y es que hay bastantes funciones disponibles aún.

De igual forma si aún no sabes de qué se trata la película puedes revisar el tráiler y además la sinopsis oficial a continuación:

“Bea y Ben parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción, hasta que se encuentran inesperadamente en una boda en Australia. Así que hacen lo que cualquier adulto haría: fingir que son una pareja“.

¿Cuándo llega a streaming?

Aún no se sabe con certeza cuándo llegará la película a los sitios de streaming en formato digital. Pero se cree que dentro de los próximos meses o semanas podría llegar a los sitios de compra y renta de películas como AppleTV+, Google Play Películas y Amazon PrimeVideo.

Asimismo la cinta también podría llegar en formato de venta a Max, la nueva plataforma que sustituye a HBO Max, y es que el sitio tiene una nueva modalidad de venta de películas en su sitio.

Y es que la película es distribuida por Sony Pictures y se sabe que esas películas llegan a la plataforma anteriormente llamada HBO Max.

Sobre una posible llegada a un sitio de streaming fijo aún no se sabe cuál de todas las plataformas disponibles podría ser la elegida para recibir la película aún y se espera que lo averiguaremos dentro de los próximos meses.