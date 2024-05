Una larga espera han tenido que tener los fans de Sydney Sweeney, esto para su nueva película en cines: Inmaculada.

La cinta de terror y suspenso se estrenó en marzo en Estados Unidos, pero su llegada a Sudamérica y especialmente a Chile ha sido mucho más.

La actriz que se hizo conocida por su papel de Cassie en Euphoria logró la popularidad mundial no solo con la serie de HBO, sino en el último tiempo con la cinta de Anyone but you.

Junto a Glen Powell (Top Gun 2), la película cosechó millones de fans con esta romcom que además se volvió muy popular en redes sociales como TikTok. En su mejor momento y tras aparecer también en Madame Webb; Sweeney no descansa y estrenó una producción completamente distinta.

¿Cuándo se estrena Inmaculada en Chile?

Inmaculada de Sydney Sweeney se estrenará este jueves 30 de mayo en Chile, distribuida por Diamond Films Chile.

¿De qué se trata la película?

La historia sigue a Cecilia, interpretada por Sydney Sweeney, una monja que busca la consagración espiritual en Italia, pero esta llegada no será como ella espera.

“La cálida bienvenida de Cecilia se convierte rápidamente en una pesadilla, cuando queda claro que su nuevo hogar alberga un siniestro secreto y horrores indescriptibles”, incluye el relato de la sinopsis oficial.

Con muchos giros y un ambiente tenso que se prevé, la cinta explorará fuerzas malignas en esta historia con un desgarrador papel de Sweeney.

Pero la estrella de Con todos menos contigo no es la única, ya que el reparto incluye también a Álvaro Morte; el conocido “Profesor” de La Casa de Papel.

Se cuenta que la actriz conoció en una gala al español e impresionada por su carisma, lo invitó a participar en Inmaculada. Con este cruce entre la famosa actriz de Hollywood y el actor detrás de “El Profesor”, por fin los fans podrán ver la película en cines.