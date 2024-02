Sydney Sweeney se encuentra actualmente teniendo un buen año en su carrera de actriz. Y es que está trabajando en bastantes proyectos. Con el estreno de Anyone But You y además de Madame Web la actriz se mantiene en dos películas al mismo tiempo en el cine.

Eso no es todo y es que prontamente la veremos en otra película en las salas del cine. Y es que está vez dejará de lado las comedias románticas y las superheroínas para convertirse en monja en Inmaculada.

Estrena primer tráiler

Recientemente se estrenó el primer tráiler de Inmaculada en el que podemos ver a Sydney Sweeney como novicia en un convento en Italia. Y es que la actriz se suma a Álvaro Morte, Simona Tabasco y más en la película.

En este mismo vemos como la mujer devota a la que interpreta Sweeney se da cuenta de que no todo es como lo que parece en la campiña italiana. Y es que un extraño embarazo la pone como santa en la comunidad siendo juzgada por las demás mujeres dentro del convento.

Puedes revisar el tráiler a continuación:

Asimismo también puedes revisar la sinopsis oficial de la cinta a continuación:

“Cecilia (Sidney Sweeney), una mujer devota, llega como novicia a un ilustre convento en la remota y pintoresca campiña italiana, donde el amable Padre Sal Tedeschi (Álvaro Morte) le recibe con una cálida bienvenida. Pero Cecilia poco a poco descubrirá que su nuevo hogar esconde oscuros y siniestros secretos“.

¿Cuándo se estrena en cines Inmaculada?

Inmaculada se estrena el próximo 22 de marzo en los cines de Estados Unidos y el mundo. En Chile, debido a los estrenos se realizan los días jueves, debería llegar a las salas el próximo 21 de marzo en las diversas cadenas de cine del país. Esto se repetiría en diversas regiones de Latinoamérica que también tienen sus estrenos los días jueves.