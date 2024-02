En el fascinante mundo de las series televisivas, a menudo descubrimos joyas ocultas cuando actores talentosos emergen en papeles sorprendentes. Sydney Sweeney, una de las protagonistas de Euphoria y también una de las actrices más promisorias de los últimos años, participó en una reconocida serie de drama adolescente, que se tomó la pantalla por 7 años.

Quizás muchos no lo recuerden, pero la actriz de “Con todos menos contigo”, fue parte del universo de Pretty Little Liars, la exitosa serie de Freeform, en donde interpretó un interesante papel.

¿Qué papel tuvo Sydney Sweeney en Pretty Little Liars?

Durante el final de la séptima y última temporada de la ficción, Sydney interpretó a Willa, una tímida joven que es parte del grupo de amigas de Addison; la nueva “Alison DiLaurentis de la escuela.

En el capítulo “Hasta que la muerte nos separe”, se introduce a la nueva generación de “Liars“, quienes además son alumnas de Ali (Sasha Pieterse) y Emily.

Emily (Shay Mitchell), al percatarse de que la historia estaba a punto de repetirse, se esfuerza por persuadir a Willa y Hadley de que no están obligadas a ser amigas de Addison. Sin embargo, su intento es recibido con la respuesta de que fue Addison quien las eligió y que resulta imposible resistirse a alguien con su influencia.

Este episodio refleja el patrón recurrente de Alison al formar su inquebrantable grupo de amigas, destacando la poderosa dinámica que la líder puede tener sobre quienes la rodean.

Al término del episodio, Hadley despierta para descubrir que Addison y Willa han desaparecido, similar a cómo Aria se despertó en el episodio piloto y encontró a Alison y Spencer ausentes. Llena de preocupación, Hadley le pregunta a Ava si tiene alguna idea de dónde podrían estar Addison y Willa, pero Ava niega con la cabeza.

Con creciente inquietud, Hadley se pone de pie y exclama: “¡Addi!”. Willa, caminando hacia el granero, responde con un tono sombrío: “Se ha ido”. Confundida, Hadley pregunta: “¿Qué quieres decir con ‘se ha ido’?” Willa, con gesto preocupado, revela: “La he buscado por todas partes, creo que la oí gritar”. El misterio se profundiza, dejando a Hadley y a los espectadores en vilo ante la desconcertante desaparición de las dos compañeras.

Esto dio pie para que los fans pensarán que habría un spin-off de la serie con este grupo de “Liars” continuando la historia, sin embargo, no se continuó con esta idea y los fans quedaron sin saber qué ocurrió con Addison.

Por otra parte, la serie si realizó una continuación titulada “PLL: Las Perfeccionistas”, en donde Sasha Pieterse retomó su papel de Alison, siendo cancelada tras una temporada.

¿En qué otras series ha participado Sydney Sweeney?

La actriz participó en producciones como Heroes, criminal Minds, 90210, Gryes Anatomy, The Middle y Kickin it, con apariciones de 1 episodio de duración, mientras que el 2018 fue parte de Everything Sucks! con el rol de Emalina Addario y en THe Handmaid’s Tale como Eden Spencer. También participó en la serie de HBO protagonizada por Amy Adams “Sharp Objetcts con el rol de Alice.