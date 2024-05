Si las monjas andan aterrorizando Chile con maletas, aún no has visto nada.

La espera finalmente terminó. Inmaculada llega a los cines este 30 de mayo en Chile a casi dos meses de su estreno en Estados Unidos. Una espera que tiene como gran motivo Sydney Sweeney.

Tras la comedia Anyone but You con la que terminó de hacerse mundialmente conocida, luego de sus trabajos en Euphoria u otros papeles más secundarios; ahora la actriz estadounidense llegó con todo como productora y protagonista de esta cinta de terror.

Con las monjas nuevamente como protagonistas en una película de miedo, cualquiera pensaría que es una producción más de miedo, entre muchas otras. Bueno, no podría estar más equivocado quién lo diga.

No solo porque la ficción superó a la realidad en Chile con una supuesta monja que paseó con un cuerpo en una maleta por las calles y que nos hace ver de manera distinta la relación de la religión y el terror; sino porque Sydney Sweeney hizo un esfuerzo notable por dar algo distinto en Inmaculada.

Reseña sin spoilers de Inmaculada

Como lo cuenta la sinopsis y el mismo tráiler oficial, la historia recae en la Hermana Cecilia. Una joven monja que llega hasta una pequeña iglesia en Italia, pero no cualquiera.

Misterios, muertes y terribles secretos harán de la estadía del personaje de Sydney Sweeney bastante lejos de lo relajado. Un thriller psicológico que tiene más de un giro de tuerca que te llega a sorprender, incluso con el mismo género de la película que se aleja de lo que uno supondría en una película de terror religioso.

Foto: Diamond Films Chile

Sobre todo porque el tráiler también te engaña en algunos argumentos, y sin entrar en muchos spoilers, el inicio también te deja bastante confundido sobre qué es lo que pasa en esa iglesia. Por lo que hay que estar muy atento a pequeños guiños en la historia.

Pero vamos a lo central, esto porque sería ingenuo no saber que el gran atractivo de esta película es Sweeney. La actriz estadounidense ganó demasiada popularidad en los últimos meses, tanto por Anyone but You como su papel en la criticada Madame Webb.

El talento actoral de Sydney ha sido criticado por algunos que no conocen su trabajo. Y es que en Euphoria la joven de 26 años ya había mostrado actuaciones bastante tensas, y en Inmaculada va justamente por esa línea para tener la mejor actuación de su carrera.

Foto: Diamond Films Chile

La desesperación que transmite el personaje y todo lo que pone Sydney Sweeney en la película es sin duda lo más destacado. Pero no como cualquier personaje víctima de una película de terror. Y es que no querrán sacar sus conclusiones hasta que vean el final de Inmaculada, donde la actriz se luce en una escena que debe ser de las mejores en el último año en este género.

Pero no se lucen solo Sydney y el misterio presente en la película, uno bastante sórdido y original, sino también otros aspectos como la fotografía y cinematografía.

Para haber un montón de películas ambientadas en el campo de Europa o dentro de un monasterio; Inmaculada intenta brillar con luces propias con una imagen que llama la atención desde el primer momento. Cada detalle de la producción, en la escenografía y sobre todo encuadre de distintas escenas; hace destacar la película por sobre otras de este tipo.

Foto: Diamond Films Chile

Por último, dedo para arriba para la actuación de Álvaro Morte, recordado por su papel de El Profesor en La Casa de Papel de Netflix. El español en su primera incursión en el cine estadounidense no desentonó y fue un compañero de reparto de Sydney Sweeney muy correcto. El actor destaca sobre todo en la parte final de la película, donde no diré nada más para que te sorprendas.

Inmaculada es una gran sorpresa, tanto por su cinematografía como el género de la película que termina siendo distinto al que uno se espera. Y es que la actuación de Sydney Sweeney no es sorpresa alguna si has visto otros trabajos de ella. Pero repito, si tienes alguna duda, con el final de la película realmente quedarás impactado.