Sydney Sweeney y Glen Powell revelan que "utilizaron" rumores de romance en Anyone But You

Anyone But You nos trajo de vuelta las clásicas comedias románticas. La película, que tuvo de protagonistas a Glen Powell y Sydney Sweeney se convirtió en una de las más taquilleras del último año y gozó de mucho éxito en los cines.

Una de las razones por las cuales la película llamó tanto la atención fue por los rumores de una posible relación entre Powell y Sweeney. Y es que cuando se estaba rodando la película se habló mucho de la química entre ambos e incluso un romance.

Utilizaron los rumores a su favor

Glen Powell y Sydney Sweeney hablaron recientemente con The New York Times y revelaron que finalmente los rumores de un romance los habían utilizado a su favor para así promocionar la película.

Y es que en esta entrevista dieron detalles acerca de su relación dentro y fuera de la pantalla. Aquí, Glen Powell aclaró que Sweeney fue la gran impulsora del plan de marketing para el estreno.

Aquí, el actor que interpreta a Ben, declaró que ambos fingieron un romance para así atraer aún más a la audiencia para que acudieran a los cines a ver la cinta.

“Las dos cosas que hay que vender en una comedia romántica son diversión y química. Sydney y yo nos divertimos muchísimo juntos, y tenemos mucha química sin esfuerzo. La gente quiere ver lo que pasa en pantalla también fuera de ella, y a veces solo tienes que predisponerte un poco a eso. Funcionó de maravilla. Sydney es muy inteligente“, declaró.

Las estrategias pensadas por Sweeney incluían subir fotos de ellos dos en las redes sociales e incluso coquetear un poco en las entrevistas, todo esto con el fin de que se especulara sobre el romance.

“Estaba en todas las llamadas y en todos los chats de grupo. Seguramente, no dejaba dormir a los de Sony porque no paraba de tener ideas. Quería asegurarme de mantener el contacto con la audiencia mientras promocionábamos la película porque, al fin y al cabo, fueron ellos los que crearon toda la narrativa“, reveló Sweeney a The New York Times.