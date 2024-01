Uno de los grandes estrenos del último tiempo en cines fue Con todos menos contigo. La película protagonizada por Glen Powell y Sydney Sweeney llegó con todo a las salas y logró romperla en taquilla.

La cinta se estrenó en cines de Latinoamérica el 18 de enero y en Estados Unidos el 22 de diciembre, convirtiéndose rápidamente en una de las películas favoritas del verano para quienes van actualmente al cine.

Y es que Anyone But You llegó con todo a revivir el género de las comedias románticas y conquistó a gran parte de la audiencia con su chistes y historia cliché y muy fácil de ver.

¿Habrá secuela de Anyone But You?

Con Todos Menos Contigo tuvo su estreno oficial hace más o menos un poco más de un mes por tanto aún no hay detalles si es que la cinta tendrá o no una secuela.

Lo cierto es que la película tuvo un buen final por tanto quizás una secuela sea una mala idea. Aunque a muchos fanáticos les gustaría ver como Ben y Bea conviven en un ambiente de pareja luego de emparejarse en la primera película.

De momento, al ser tan reciente su estreno no se ha dicho nada y tendríamos que esperar un poco más para saber si efectivamente la cinta tendrá o no una secuela dependiendo de su desempeño en taquilla durante este tiempo.

Y es que Anyone But You aún se encuentra disponible con bastantes funciones en los diversos cines del país tanto subtitulada como son su respectivo doblaje al español por tanto si quieres ver la película aún puedes disfrutarla en estos mismo revisando sus páginas web.

La rompe en la taquilla

Anyone But You se convirtió en la película taquillera del verano y es que la cinta logró superar con creces su recaudación en taquilla. Y es que con un presupuesto de 25 millones de dólares la película actualmente tiene un poco más de $120 millones recaudados a nivel mundial tras su estreno.

Este número solo seguirá creciendo y es que la cinta continúa disponible en las salas de cine de nuestro país y de Latinoamérica así como también en Estados Unidos lo que aumenta exponencialmente su recaudación semana a semana.