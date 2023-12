Una de las películas que más ha llamado la atención desde antes de su estreno es Con Todos Menos Contigo. Y es que la película de comedia romántica dirigida por Will Gluck llamó la atención por sus dos protagonistas principales, Sydney Sweeney y Glen Powell, quienes mostraron una química increíble desde el minuto uno en que fueron vistos juntos.

Y es que en un momento incluso se llegó a rumorear que ambos actores se encontraban saliendo debido a como se mostraban juntos al momento de promocionar la película.

Con esto y la presentación de sus primeros tráilers y avances llamó aún más la atención del público, los que esperaban su pronto estreno en cines. Y es que la cinta de momento tuvo este viernes su estreno en Estados Unidos y Canadá a la espera de su estreno en otras partes del mundo.

¿Cuándo se estrena Con Todos Menos Contigo en cines?

Anyone But You o Con Todos Menos Contigo se estrena el próximo 18 de enero en los cines de Chile y también de Latinoamérica. Casi un mes después la cinta tendrá su debut fuera de Estados Unidos en nuestro país y planea llenar las salas de cines.

De momento nos queda esperar ver cómo será el primer fin de semana de la película en Estados Unidos y es que así veremos si tiene un buen desempeño en taquilla o no.

Y es que por el momento la cinta no ha recibido buenos comentarios de parte de la crítica especializada pero esto podría ser distinto para el público el que podría resultar encantado con la cinta, algo que ha pasado con anterioridad.

¿De qué trata Con Todos Menos Contigo?

Según lo que relata su sinopsis, la película nos relata lo siguiente:

“Bea y Ben parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción, hasta que se encuentran inesperadamente en una boda en Australia. Así que hacen lo que cualquier adulto haría: fingir que son una pareja“.

Es importante mencionar que la historia que presenta la película se inspira en la comedia de William Shakespeare “Mucho Ruido y Pocas Nueces“.

Y es que en resumidas cuentas y como leímos en la sinopsis vemos a Bea (interpretada por Sydney Sweeney) y a Ben (interpretado por Glen Powell) fingir que son pareja luego de haber tenido algo en algún punto de su juventud, algo que finalmente no terminó bien y los dejó separados hasta este reencuentro más adultos.

El problema es que ambos no se llevan muy bien y el fingir les trae más problemas que otras cosas. Finalmente a lo largo de la película vemos como pasan de ser enemigos a tener sentimientos el uno por el otro y transformarse en una pareja en el transcurso de esta aventura.

De igual forma, también puedes revisar el tráiler de la cinta a continuación: