Con todos menos contigo se estrenó en los cines de Chile y Latinoamérica el pasado 18 de enero. La cinta llegó casi un mes después de su estreno en las salas de cine de Estados Unidos y aún así logró llamar la atención de la audiencia.

Y es que desde sus primeros días de grabaciones con sus fotos filtradas es que está rápidamente fue creando una expectativa para su llegada a las salas de cine debido a la química presentada por Sydney Sweeney y Glen Powell fuera del set.

La expectativa fue cumplida al 100% y es que la cinta poco a poco ha ido rompiéndola en la taquilla y ha traído de vuelta las comedias románticas en su máximo esplendor.

¿Cuál es la canción que sale en la película?

Si ya fuiste al cine a ver la película te habrás dado cuenta que hay una canción que se mantiene constante durante todo el transcurso de la misma. Y es que está incluso se ha transformado en un trend de Tiktok para aquellos fanáticos que fueron a ver la cinta a las salas del cine del mundo.

La canción es Unwritten de Natasha Bedingfield y esta es la canción “confort” del personaje de Glen Powell en la cinta. Esta se encuentra presente en todo el transcurso de la película en momentos que hacen reír a todos los presentes en la sala.

La canción no es para nada nueva ni tampoco hecha para la película y es que forma parte del disco Unwritten de la cantante lanzado durante 2004.

Por si no lo sabías, no es la primera vez que Natasha Bedingfield goza de gran éxito luego de una película y es que en 2010 su canción Pocketful of Sunshine también volvió a ser altamente popular por la película Easy A o Se Dice de Mi que cuenta con la participación de Emma Stone.

Es lo más escuchado de la artista

El éxito de Con todos menos contigo ha sido tal que la canción es todo un boom en la plataforma de streaming de música de Spotify y es que Unwritten sobrepasó a Pocketful of Sunshine como su canción más escuchada en la plataforma.

Y es que Unwritten se posiciona como su canción más popular con un total de 616.901.825 reproducciones en la plataforma.

Hay que recordar que Con todos menos contigo se estrenó en Estados Unidos el pasado 22 de diciembre del 2023 y desde ese momento las reproducciones de la canción comenzaron a subir considerablemente para luego subir aún más con las reproducciones del resto del mundo.

Si quieres escuchar la canción puedes hacerlo dándole play a la canción a continuación: