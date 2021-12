Spider-Man No Way Home | ¿Cómo evitar los spoilers de la película?

Este miércoles 15 de diciembre algunas personas tendrán el privilegio de disfrutar del preestreno de Spider-Man: No Way Home, la esperada última película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Si bien, desde hace algunas semanas se han ido revelando varios detalles, escenas y personajes que suponemos aparecerán en la nueva película de El Hombre Araña, la producción ha sido bastante cauta en no revelar del todo lo que será esta impactante trama.

Eso sí, no cabe duda que luego de que las primeras personas vean la cinta, saldrán a la luz, varias revelaciones con respecto al Spider-Man de Tom Holland y los villanos a los que deberá enfrentarse.

Por lo mismo, a continuación te daremos algunos consejos para evitar la exposición a los posibles spoilers, muchos de los que ya andan rondando en las diferentes redes sociales.

¿De qué manera se pueden evitar los spoilers de Spider-Man: No Way Home?

1. Evita hablar de la película con personas que ya tuvieron la posibilidad de disfrutarla.

2. Evita ser de esas personas que dicen "sé qué es lo que va a pasar y nadie más lo sabe. Así que puede adelantar que...".

3. Evita contar el final de la película o estar cerca de alguien que se muere por contarlo.

4. Evita comentar si murió alguien en la película o si hubo un suceso muy importante.

5. Evita ver mucho las redes sociales justo al momento del estreno de la película.

De esta manera podremos evitar los spoilers y revelaciones de Spider-Man: No Way Home antes de haberla visto y así no llevarse un gran disgusto.