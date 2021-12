¡Cheryl Blossom no existe! Riverdale revela la verdad sobre el personaje con una conmovedora y trágica historia de amor

Riverdale acaba de estrenar el cuarto capítulo de su sexta temporada en donde acaba de revelar el origen de Cheryl Blossom, la capitana de las Vixens no es quien todos piensan que es, pero no solo eso, el episodio además mostró el primer crossover con Chilling Adventures of Sabrina.

La exitosa serie de The CW está a puertas de finalizar su evento especial de cinco episodios llamado RiverVALE en donde situaciones paranormales afectan a los residentes de la ciudad. El capítulo 4, marcado por la llegada de Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), lleva por nombre "The Witching Hour" y está enfocado en el personaje de Madelaine Petsch, quien busca salvar a su abuela, Nana Rose, quien esta agonizante.

La historia presenta tres historias de mujeres Blossoms en distintas épocas, todas interpretadas por Madelaine Petsch y los problemas que atravesaron afectando a los Blossoms de la actualidad,

¿Quién es realmente Cheryl Blossom?

Abigail Blossom, en el año 1800 era una joven profesora a cargo del instituto de la familia, la heredera contrata a una nueva maestra llamada Thomasina Topaz (Vanessa Morgan), quien le muestra una manera diferente de ver la vida, ambas se enamoran y viven un romance a escondidas.

Sin embargo, todo cambia cuando Fenn Fogarty, supuesto amigo de su hermano aparece en su hogar para decirle que James murió en la guerra y que dejó una carta explicando que su último deseo era que ella se casara con su amigo. Abigail acepta, pero decide investigar con Thomasina el origen de este hombre descubriendo que es un asesino y que todo era un plan para quedarse con el hogar de los Blossoms.

Tras el matrimonio, Abigail asesina a Fenn quien tenía oculta a Thomasina, sin saber que el villano ya había acabado con la vida de su amada. Fenn con su último aliento maldice a la joven Blossom sentenciándola a la inmortalidad y a vivir una vida en soledad.

Esto hizo que Abigail tuviera que cambiar de identidad cada cierto tiempo para no ser descubierta, convirtiéndose primero en Poppyseed Blossom en los años 50, para luego cambiar a Cheryl Blossom.

Como la maldición se produjo durante el paso de un cometa, Cheryl Blossom en la actualidad aprovecha el paso de un nuevo cuerpo celestial para acabar con ella. Con ayuda de Sabrina, decide hacer un traspaso de alma para que Abigail/Poppyseed/Cheryl pueda reencontrarse nuevamente con su amada Thomasina.

Por lo que el alma de Abigail que estaba en el cuerpo de Cheryl pasa a Nana Rose y el alma de Nana Rose al cuerpo de Cheryl, como el cuerpo de la abuela de los Blossom muere, la maldición se rompe y el alma de Abigail puede ir al inframundo a a reencontrarse con su verdadero amor tras 130 años separadas.