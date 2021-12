Riverdale | ¿Cuándo se estrena y dónde el crossover con Chilling Adventures of Sabrina?

No queda nada para ver nuevamente a Sabrina Spellman en la pantalla. La actriz Kiernan Shipka tendrá una participación especial en la nueva temporada de Riverdale, específicamente en el cuarto capítulo que lleva por nombre “The Witching hour”.

La serie de The CW basada en los cómics de Archie acaba de estrenar su sexta temporada en donde los cinco primeros capítulos corresponden a una realidad alternativa llamada RiverVale. Debido a esto es que se produce el regreso de Sabrina, ya que [SPOILERS A CONTINUACIÓN] su personaje falleció en el final de la serie The Chilling Adventures of Sabrina.

Cheryl Blossom (Madelaine Petsch), descubrió que es bruja durante los episodios finales de la quinta temporada, y durante el especial de la serie, ha puesto sus poderes a prueba, es por eso que ante una crisis, es capaz de llamar a la bruja de Greendale.

En el cuarto capítulo de la sexta temporada titulado “The Witching Hour”, Cheryl decide pedir ayuda para poder salvar a Nana Rose, quien está con problemas de salud.



¿Cuándo se estrena el capítulo de Sabrina en Riverdale?

El capítulo especial se estrena a la medianoche el 7 de diciembre y podrá verse en latinoamérica a través de Warner Channel.