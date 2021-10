Los fans de Chilling Adventures of Sabrina quedaron muy decepcionados luego de la cancelación de la serie a principios del 2020, no solo porque dejaron de ver en pantalla a sus queridos personajes, si no porque además no se llevó a cabo el ansiado crossover con Riverdale. Pues, bien esto acaba de cambiar luego de que se revelara que sabrina estaría en la temporada 6 de la serie sobre los comics de Archie.

Riverdale se desarrolla en la misma localidad y tiempo que Sabrina, y a pesar de que durante su transmisión no se hizo el crossover esto no fue impedimento para Archie y sus amigos fueran nombrado durante el trascurso de la temporada final.

El showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, indicó que la Parte 5 de Sabrina habría preparado el escenario para una "guerra de brujas". uno que aparentemente enfrentaría al Fright Club contra las "brujas de Riverdale". "brujas" que se parecen sospechosamente a Betty, Jughead, Archie, Veronica y Cheryl, pero no se concretó durante la transmisión de CAOS.

Kiernan Shipka volverá a interpretar a la bruja Sabrina Spellman en los episodios especiales de Riverdale que dan inició a la temporada 6. Es por eso que para refrescarle la memoria a los seguidores hemos hecho una lista con todas las referencias a la serie protagonizada por Cole Sprouse y Madelaine Petsch en la última temporada de la cancelada serie de Netflix.

Referencias a Riverdale en The Chilling Adventures of Sabrina

Dicho esto, la Parte 4 no está exenta de referencias a Riverdale. La primera referencia aparece en el episodio 1 ("Capítulo veintinueve: The Eldritch Dark"), cuando Roz le dice a sus compañeros miembros de WICCA: "En Riverdale, tienen condones en el baño".

La segunda mención de Riverdale llega durante el Episodio 3 ("Capítulo Treinta y Uno: El Extraño"). Un personaje llamado Lucas asiste brevemente a Baxter High, y cuando Sabrina pregunta sobre su paradero, le dicen: "Tengo entendido que se ha transferido a Riverdale High".

Y si bien esta no es una conexión directa con Riverdale, el episodio 6 ("Capítulo treinta y cuatro: El regreso") presenta un trío familiar de estrellas invitadas. Sean Depner, Sarah Desjardins y Doralynn Mui, quienes interpretaron a estudiantes en Stonewall Prep en Riverdale, aparecen como miembros de una banda de rock.