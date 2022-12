No estén tristes fanáticos. Si no verán al actor como Superman, lo verán en otros proyectos cinematográficos.

Seguimos con el revuelo por parte de DC Studios. Tras conocer el anuncio de que Henry Cavill no será el Superman que todos querían ver de regreso en pantalla, trajo tristeza entre sus fanáticos. Sin embargo, pareciera que las puertas al actor no están cerradas, si no que abiertas en el Universo DC.

¿Qué se sabe sobre la continuidad del actor en el Universo DC?

Afortunadamente, es posible que veamos al actor en otros proyectos cinematográficos. James Gunn publicó en su cuenta de Twitter, lo siguiente:

“Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”.

Parece que las cosas saldrán bien después de todo para Gunn y Henry Cavill. Esperamos que todo salga excelente en las nuevas producciones cinematográficas, sobre todo por sus seguidores que esperan tanto tiempo para ver las películas.

Además, la retirada del actor como Superman, a pesar de que fue sorpresiva, el actor deseó los mejores deseos al equipo directivo de DC, a través de una reflexión que publicó en Instagram, la cual señala lo siguiente:

“Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de la contratación [de Gunn y Safran], esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

Son 10 años desde que Cavill interpretó a Superman por primera vez y el actor se ha convertido en el intérprete favorito de sus fanáticos, apareciendo por primera vez en Man of Steel de 2013 y retomando el papel en Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017).