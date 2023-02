Luego de realizar la presentación del nuevo universo de DC, que presentó James Gunn a través de un video en su cuenta de Twitter en base a un plan de 8 a 10 años diseñado por el cineasta y Peter Safran, el otro CEO de DC Studios. Gunn defendió arduamente su decisión de recastear al actor que interpretará a Superman y además aclaró ciertas dudas sobre el papel de Henry Cavill.

No fue despedido

La salida de Henry Cavill de DC Studios y Warner Bros. generó cierto revuelo entre los fanáticos, esto porque luego de retornar al DCU en Black Adam todos esperaban que el actor se uniera nuevamente al DCU con su papel de Kal-El.

Aunque posteriormente dejó el papel, lo que anunció con un comunicado en sus redes sociales, luego de que se anunciará el reinicio del DC Universe, así como también que se haría una nueva historia del personaje.

Según lo recogido por Deadline, luego de que Gunn y Safran mencionaron que las puertas estaban abiertas para que Gal Gadot, Jason Momoa y demás actores repitieran o continúen con sus papeles en la franquicia.

“No hay razón para que toda las personas que mencionaste no puedan ser parte del DCU, no hemos decidido cuál es la historia que queremos contar que incorpore a Shazam! o Aquaman”, mencionó Safran.

Al ser preguntados por el papel de Henry Cavill, Gunn fue enfático al defender la decisión por apostar por otra versión del superhéroe, destacando que no se despidió a Cavill porque simplemente el actor no fue contratado.

“Nosotros no despedimos a Henry. Henry nunca fue elegido” mencionó Gunn. “Estuvo en un cameo y ese fue el final de su historia”.

“Muchas personas hicieron suposiciones que no eran ciertas”, añadió, “pero para mí, se trata de a quién quiero elegir como Superman y a quién quieren elegir los cineastas”.

Asimismo, con el anuncio del nuevo Superman, el que ahora sabemos que tendrá aproximadamente 25 años en Superman: Legacy que escribirá Gunn, el mismo director recalcó que Cavill no es el actor que él busca para el nuevo proyecto.

“Para mí, para esta historia, no es Henry. Me gusta Henry Es un gran tipo. Creo que mucha gente lo ha engañado, incluidos los regímenes anteriores de esta empresa. Pero este Superman no es Henry por varias razones”, finalizó.

Mientras tanto, aún no se sabe quién será el nuevo Superman aunque se sabe que Superman: Legacy se estrenará el 11 de julio de 2025 y no será una historia de origen, ya que se enfocará en cómo el hombre de acero equilibra su herencia kriptomaniana con su educación humana.