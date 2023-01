Luego de meses de espera, James Gunn anunció cuáles serán los planes que se tienen planeados con Peter Safran para el renacimiento del DC Universe ahora que el estudio de DC pasó a las manos de James Gunn y Peter Safran el 2022.

El mismo James Gunn venía anunciando que a principios de 2023 daría a conocer los planes pensados para el DCU y el nuevo inicio de las historias del universo.

Finalmente, este 31 de enero, Gunn mediante su cuenta de Twitter mostró los planes que tiene con Safran.

DC Rebirth: Chapter One

No es sorpresa que James Gunn y Peter Safran decidan hacer algo similar a lo que ha hecho durante años Marvel Studios, ya que a esta nueva etapa del DCU tendrá el nombre de “Chapter One: Gods and Monsters” el que es un plan de 8 a 10 años que contará con las siguientes producciones:

Superman: Legacy

Supergirl: Woman of Tomorrow

The Brave and the Bold

Paradise Lost: Wonder Woman

Booster Gold

Creature Commandos

Amanda Waller

Green Lanterns

Swamp Thing

The Authority

Cabe destacar que según lo dicho por el propio James Gunn en el video compartido en su cuenta de Twitter las cintas de The Batman de Matt Reeves, junto con el Joker de Todd Phillips, The Flash y las películas de Shazam! no serán parte del DCU como tal sino que serán “Elseworlds”, esto quiere decir que no formarán parte del universo principal que se presentó recientemente.

Aunque, las películas de Shazam! se podrán sumar al DCU en momentos, ya que según Gunn, Shazam fácilmente puede integrarse en el universo debido a que su historia es más independiente.

De igual forma, se anunció que The Batman de Matt Reeves se estrenará el 10 de marzo de 2025 y se llamará “The Batman: Part II”, continuando la historia de la primera cinta.

Reacciones en redes sociales

Luego del anuncio realizado en Twitter muchos fanáticos ya han expresado sus opiniones al respecto, las que son hasta el momento divididas.

Por un lado hay emoción de parte de un grupo de personas que tienen esperanza en que DC Studios pueda realizar un universo más ordenado y con coherencia entre las historias de los personajes, siguiendo una sola línea de la historia principal.

Asimismo, existe otra parte de personas que no se encuentra muy conforme con el DCU planteado por James Gunn y Peter Safran, debido a la similitud que mantiene con el MCU, destacando que quizás este no funcione para el Universo de DC.

Con opiniones diversas, creemos que hay que darle una oportunidad al nuevo DCU, quizás nos sorprenda en un futuro.