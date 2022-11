En noviembre, James Gunn y Peter Safran comenzaron la co dirección ejecutiva de DC Studios. Con muchos proyectos cinematográficos en proceso, han surgido diversos comentarios por parte del público como el que te mostraremos a continuación sobre posibles nuevas producciones.

James Gunn en picada con fan ¿Qué se respondieron?

Durante una conversación sobre cuáles eran las cintas del destacado actor y cineasta Clint Eastwood para James Gunn, un usuario intervino con un comentario que decía; "¿A quién le importa una m*****? #SalvarLegendsOfTomorow".

Frente a esta respuesta importuna, el director le respondió; "¿Cuál es el punto de este tuit? ¿Para expresar enfado? Porque si es para lograr tu objetivo, ciertamente es la peor manera posible de hacerlo".

Así mismo, otros fans le respondieron al usuario irrespetuoso por "hacer parecer a todos los que hacen campañas de ese estilo como si fuesen fans tóxicos".

Pareciera que el precio de ser un rostro conocido y dirigir producciones que tienen una gran cantidad de seguidores al rededor del mundo; soportar comentarios despectivos por parte de los fans que exigen más capítulos de ficciones sin tener en conocimiento las dificultades que a veces pasan los estudios de producción.

No es la primera vez que le sucede a James Gunn

Lamentablemente para el cineasta no es la primera vez que es blanco de críticas o comentarios despectivos. Hace unos días tras la muerte del actor Kevin Conroy, James Gunn hizo una publicación para recordar el trabajo del actor quién brindó su voz a Batman, tuvo que lidiar con comentarios desagradables de fans.

¿Hay regreso de Legends of Tomorrow?

Los super héroes de Legends of Tomorrow no podrán ser vistos por la pantalla quizás en cuanto tiempo. La serie fue cancelada este año, antes de que James Gunn y Peter Safran aceptasen dirigir las futuras adaptaciones de DC Comics.

Legends of Tomorrow era parte del conocido como Arrowverso de The CW, que ha ido derogando series en los últimos meses, todo esto debido a una razón en particular que es el traspaso de la cadena a Nexstar, quienes no tienen interés en tener series licenciadas.