Las positivas reacciones que cosechó Peacemaker, con sus ocho episodios, garantizaron la luz verde para su segunda temporada. Pero ahora se reveló que hay mucho material del primer ciclo que no se ha visto. De hecho, el director y creador James Gunn aseguró que tiene una tonelada de material extra, sobre todo del impactante momento en el season finale.

Como los fanáticos saben, la Liga de la Justicia llegó tarde para salvar al mundo esta vez, por lo que Peacemaker tuvo que resolver la engorrosa situación que tenían entre manos con las mariposas invasoras.

Aún así, Gunn se las arregló para tener el cameo de los superhéroes, o al menos su mayoría, con particular fijación en Aquaman y The Flash, quienes tienen un par de diálogos.

Peacemaker: ¿Qué material extra tiene James Gunn?

En conversación con Total Film sobre ese particular momento, Gunn comentó que "tengo una tonelada de cosas que no utilicé. Ezra improvisó -y no estoy bromeando- por 16 minutos sobre Aquaman teniendo sexo con peces. Fue muy gracioso".

Y sobre el inolvidable momento, el realizador sostuvo que "fue creado solo con fuerza de voluntad de mi parte, de realmente presionar para que ocurriera".

"Creo que todos lo leyeron en el guión, lo aceptaron y luego se convirtió en 'algo', luego se dieron cuenta de que era algo realmente grande".

Eso sí, en el equipo faltaban evidentemente dos de los integrantes: Batman y Cyborg. Gunn también tuvo justificación para eso: "creo que vamos a ver más y más conexiones con otras cosas mientras avanzamos con Peacemaker y otras series en HBO Max. Así que [los cameos] vendrán".

"No sé si la Liga de la Justicia aparecerá en todas las temporada de Peacemaker; eso tal vez sea cosa de una sola vez. Pero ya veremos", añadió Gunn, positivo ante las posibilidades.